Elon Musk का नया AI करेगा कमाल, अब AI वीडियो बनेंगे पहले से ज्यादा रियलिस्टिक

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 17, 2026, 01:32 PM (IST)
Elon Musk की AI कंपनी xAI ने अपने वीडियो जनरेशन मॉडल Grok Imagine Video 1.5 को पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का उसका सबसे बेहतर Image-to-Video मॉडल है। नए अपडेट के साथ यूजर्स को पहले से ज्यादा रियलिस्टिक वीडियो, बेहतर ऑडियो और तेज जनरेशन स्पीड मिलेगी। ऐसे समय में जब Google जैसी कंपनियां भी AI वीडियो टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं, xAI ने इस नए मॉडल के जरिए खुद को इस दौड़ में मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है। कंपनी के मुताबिक Grok Imagine Video 1.5 में बेहतर मोशन, ज्यादा नेचुरल फिजिक्स और ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन जैसी कई बड़ी सुधार किए गए हैं। और पढें: X का नया ऑटो ट्रांसलेशन फीचर क्या है और यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा?
xAI का कहना है कि नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका बिल्ट-इन ऑडियो सिस्टम है। अब वीडियो बनाते समय साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड एम्बियंस और डायलॉग्स भी उसी प्रक्रिया में तैयार होंगे और वीडियो के साथ बेहतर तरीके से सिंक रहेंगे। आमतौर पर AI वीडियो टूल्स में ऑडियो को अलग से जोड़ा जाता है, लेकिन xAI का दावा है कि उसका नया मॉडल विजुअल और ऑडियो दोनों को एक साथ तैयार करता है। इससे तैयार वीडियो ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक महसूस होंगे। कंपनी के अनुसार स्पीच क्वालिटी और लिप-सिंकिंग में भी पहले के मुकाबले सुधार किया गया है। और पढें: Google Veo 3.1 Lite Launched: अब कम खर्च में हाई क्वालिटी AI वीडियो, जानें कीमत
AI वीडियो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि कई बार वीडियो में चीजें और लोगों की हरकतें असली जैसी नहीं लगतीं। कई बार ऑब्जेक्ट्स अजीब तरीके से हिलते हैं या किरदारों की मूवमेंट्स नकली दिखाई देती हैं। xAI का कहना है कि Grok Imagine Video 1.5 इस समस्या को काफी हद तक सुधारता है। कंपनी के मुताबिक नया मॉडल चीजों की स्पीड, वजन और मूवमेंट को पहले से ज्यादा नेचुरल तरीके से दिखाता है। इसके साथ ही वीडियो बनने की स्पीड भी बढ़ गई है। xAI के अनुसार Grok Imagine Video 1.5 Fast अब लगभग दोगुनी तेजी से काम करता है और 720p क्वालिटी का 6 सेकंड का वीडियो करीब 25 सेकंड में तैयार कर सकता है, जबकि पुराने मॉडल को इसमें 40 सेकंड से ज्यादा समय लगता था। और पढें: क्या है Elon Musk का सबसे खास और बड़ा प्रोजेक्ट Terafab? जानें सब कुछ
xAI ने क्रिएटर्स के लिए कुछ नए और यूजफुल फीचर्स भी जोड़े हैं, जल्द ही यूजर्स अपने इमेज और वीडियो प्रोजेक्ट्स को Projects फीचर की मदद से आसानी से रियलिस्टिक कर सकेंगे, जो साइडबार में दिखाई देंगे। इसके अलावा Parallel Agents फीचर के जरिए एक साथ कई प्रॉम्प्ट्स पर काम करना संभव होगा, जिससे कंटेंट बनाना और तेज हो जाएगा। कंपनी एक नया Search फीचर भी ला रही है, जिससे यूजर्स अपनी पुरानी बनाई गई तस्वीरें और वीडियो आसानी से ढूंढ सकेंगे। Grok Imagine Video 1.5 अब टेस्टिंग फेज से बाहर आ चुका है और xAI API में उपलब्ध है। वहीं Video 1.5 Fast को grok.com/imagine के साथ-साथ iOS और Android ऐप्स पर भी जारी कर दिया गया है।
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