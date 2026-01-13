X Down: एक बार फिर X हुआ डाउन, हजारों यूजर्स ने की शिकायत

X Down: पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X एक बार फिर डाउन हो गया है। यूजर्स ने सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म डाउन होने की शिकायत की। इसके अलावा, वेबसाइट ट्रैक करने वाली साइट Downdetector ने भी इसकी पुष्टि की है। डाउनडिटेक्टर पर इस वक्त 25 हजार से ज्यादा लोगों ने एक्स डाउन होने की शिकायत की है। और पढें: Free Fire Max में XM8 X MAC10 इवेंट की एंट्री, XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin पाएं FREE

Downdetector के मुताबिक, 13 जनवरी मंगलवार 8.32 तक तकरीबन 2268 लोगों ने X के डाउन होने की शिकायत की है। इसमें लगभग 60 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्हें एक्स ऐप को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। वहीं, 32 प्रतिशत लोगों ने वेबसाइट के डाउन होने की शिकायत की है। वहीं, 8 प्रतिशत लोगों ने सर्वर कनेक्शन को लेकर अपनी शिकायत की है।

सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोगों ने एक्स के डाउन होने की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि वह X पेज को लोड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों के फोन में एक्स ऐप ओपन ही नहीं हो रही।

कंपनी का नहीं आया कोई बयान

आपको बता दें, फिलहाल X ने इस आउटेज से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि एक्स प्लेटफॉर्म डाउन हुआ हो। इससे पहले भी कई बार एक्स के डाउन होने की खबर सामने आ चुकी है।

X का Grok हुआ आलोचनाओं का शिकार

पिछले कुछ समय से X का AI Grok अपने अश्लील कंटेट की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले ही दिनों कई ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें Grok बिकिनी ट्रेंड व अश्लील डीपफेक बनाकर लोगों को दे रहा है। इस वजह से दुनियाभर में Grok की काफी आलोचना भी हुई। अलोचनाओं के बाद एक्स के मालिक Elon Musk ने फैसला लिया कि अब एआई Grok का एक्सेस सभी यूजर्स को नहीं मिलेगा। इस एआई का इस्तेमाल सिर्फ पेड यूजर्स ही कर सकेंगे।