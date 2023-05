इन दिनों लोग AI यानी Artificial Intelligence की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां AI आधारित टूल लेकर आ रही हैं। कुछ समय पहले आए AI टूल ChatGPT ने लोगों के बीच AI को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि, AI के ‘गॉडफादर’ कहे जाने वाले Geoffrey Hinton ने हाल ही में Google से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस AI टेक्नोलॉजी के खतरे बताए हैं। Also Read - Microsoft के नए AI Bing पर आंख मूंद न करें यकीन!, डेमो में दिखीं कई गलतियां

जहां एक तरफ काम करने में AI लोगों की मदद कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ AI पर काम करने वाले और उसके गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन की चेतावनी ने लोगों को डरा दिया है। जिस व्यक्ति ने AI को डेवलप किया, उससे ही इसके बारे में चेतावनी मिलना कोई आम बात नहीं है।

हालांकि, यह सब जानकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार Geoffrey Hinton ने ऐसा क्या किया है, जो उन्हें ‘गॉडफादर ऑफ AI’ कहा जाता है। आइये, इस सवाल का जबाव जानने के लिए आगे पढ़ते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Geoffrey Hinton ने सन 2012 में अपने दो साथियों के लिए पहली बार AI टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया था। हिंटन और उनके दो छात्रों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी और उसके अधिग्रहण के बाद वे Google में शामिल हो गए।

उनके दोनों छात्रों में से एक Open AI का मुख्य वैज्ञानिक बना। उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा सम तक गूगल में काम करके AI के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

AI के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए हिंटन को उनके साथियों के साथ 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया। इसके बाद से ही AI टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उछाल देखने को मिलने लगा।

इतना ही नहीं, हिंटन न्यूरल नेटवर्क पर अपने काम के लिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी अपने नाम कर चुके हैं।

हिंटन के अपने दो साथियों के साथ मिलकर न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया। यह कई फोटो को एनालिसिस करता है और फिर अपने आपको कुत्तों, बिल्लियों और फूलों जैसी चीजों को पहनना सिखाता है। इसके कारण ही ChatGPT और Google Bard को बनाया गया ।

Google से इस्तीफा देने के बाद हिंटन ने कहा कि AI की खोज करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। The Verge की रिपोर्ट के अनुसार, उनका कहना है कि वे खुद को यह कहकर दिलासा देते हैं कि अगर वे Artificial Intelligence को डेवलप नहीं करते तो कोई और करता।

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023