10,000 रुपये सस्ता खरीदें Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा, 16GB RAM 512GB स्टोरेज जैसे मिलेंगे फीचर्स

Vivo X300 Pro 10000 discount offer on Amazon 200MP Camera 16GB RAM 512GB storage specs price in India deal: वीवो के फोन पर धांसू डील। ऐसे सीधे पाएं 10,000 रुपये का डिस्काउंट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 02, 2026, 01:23 PM (IST)

Vivo X300 Pro (10)zoom icon
18

Vivo X300 Pro Display

फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने Vivo X300 Pro फोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है। इस फोन के किनारों पर 1.1 mm ultra-thin बेजल्स दिए गए हैं।

Vivo X300 Pro (15)zoom icon
28

Vivo X300 Pro Performance

Vivo X300 Pro फोन में दमदार परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।

Vivo X300 Pro (14)zoom icon
38

Vivo X300 Pro RAM

Vivo X300 Pro फोन को कंपनी ने सिंगल 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है।

Vivo X300 Pro (9)zoom icon
48

Vivo X300 Pro Camera

Vivo X300 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी, 200MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा मौजूद है।

Vivo X300 Pro (12)zoom icon
58

Vivo X300 Pro Selfie Camera

Vivo X300 Pro में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इस कैमरा के साथ आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

Vivo X300 Pro (11)zoom icon
68

Vivo X300 Pro Battery

Vivo X300 Pro में 6510mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

Vivo X300 Pro (8)zoom icon
78

Vivo X300 Pro Price

Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप 1,09,998 रुपये में खरीद सकते हैं।

Vivo X300 Pro (13)zoom icon
88

Vivo X300 Pro Discount

Vivo X300 Pro फोन के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।