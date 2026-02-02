10,000 रुपये सस्ता खरीदें Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा, 16GB RAM 512GB स्टोरेज जैसे मिलेंगे फीचर्स

Written By Manisha
Published By: Manisha
Published: Feb 02, 2026, 01:23 PM (IST)
फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने Vivo X300 Pro फोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है। इस फोन के किनारों पर 1.1 mm ultra-thin बेजल्स दिए गए हैं।
Vivo X300 Pro फोन में दमदार परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।
Vivo X300 Pro फोन को कंपनी ने सिंगल 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है।
Vivo X300 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी, 200MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा मौजूद है।
Vivo X300 Pro में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इस कैमरा के साथ आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Vivo X300 Pro में 6510mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप 1,09,998 रुपये में खरीद सकते हैं।
Vivo X300 Pro फोन के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।
