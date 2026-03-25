Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये कंपनी की Y सीरीज के लेटेस्ट मॉडल्स हैं। फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही फोन में कंपनी ने 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया है। इन डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, दोनों ही फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हालांकि, दोनों फोन में मिलने वाले कैमरा सेंसर्स अलग-अलग हैं। दोनों ही फोन में आपको 6,500mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 4500 Nits डिस्प्ले, 200MP कैमरा और 16GB RAM वाले Vivo X300 5G पर 8000 का Discount, Amazon पर मिल रहा Offer

Vivo Y21 5G, Vivo Y11 5G Price in India, Availability

कंपनी ने Vivo Y21 5G स्मार्टफोन को 18,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 20,999 रुपये है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल भी है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है। इस फोन में Champagne Gold और Midnight Blue कलर ऑप्शन मिलते हैं। और पढें: Vivo फोन पर 3075 रुपये का फाडू डिस्कउंट, सस्ते में मिलेंगे 50MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स

वहीं, दूसरी ओर Vivo Y11 5G की कीमत 14,999 रुपये है, जिसमें फोन का 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसके 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 16,999 रुपये है। इस फोन में Midnight Blue और Sunrise Gold कलर ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों ही फोन की सेल भारत में Flipkart पर शुरू हो गई है।

Vivo Y21 5G, Vivo Y11 5G Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही फोन 6.74 इंच HD+ LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट पर काम करते हैं। इसमें 1200 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाने के लिए इसमें IP65 रेटिंग दी गई है। फोन की स्टोरेज 128GB तक की है।

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फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। Vivo Y21 5G फोन के सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। वहीं, Vivo Y11 5G में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6,500mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है।