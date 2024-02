UPI RuPay card in Abu Dhabi, UAE: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भारतीय UPI पेमेंट सर्विस को विश्वस्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। 12 फरवरी को PM Modi ने श्रीलंका और मॉरीशस में UPI व RuPay कार्ड सर्विस को लॉन्च किया था। वहीं, आज 13 फरवरी को उन्होंने अबू धाबी में UPI RuPay कार्ड सर्विस लॉन्च कर दी है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मिलकर पीएम मोदी ने UPI RuPay कार्ड के जरिए पहली पेमेंट की।

PM Modi इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दौरे पर हैं। दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी ने भारतीयों को बड़ी सौगात देते हुए Abu Dhabi में UPI RuPay कार्ड सर्विस को लॉन्च किया। इस मौके पर उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी मौजूद रहे।

UAE Mein UPI Karo!

PM @narendramodi and UAE President @MohamedBinZayed unveil the UPI RuPay card service, fostering digital connectivity in Abu Dhabi.#PMModiInUAE#UPIInUAE#RupayInUAE pic.twitter.com/TKUjhxJSkX

— MyGovIndia (@mygovindia) February 13, 2024