PM Modi ने दी सौगात, अब श्रीलंका और मॉरीशस में कर सकेंगे UPI पेमेंट

UPI in Sri Lanka and Mauritius: भारत की Unified Payment Interface (UPI) और RuPay card सर्विस को आज 12 फरवरी 2024 से श्रीलंका और मॉरीशस में लॉन्च कर दिया गया है। इन देशों में आयोजित यूपीआई इवेंट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े। इसके साथ उन्होंने श्रीलंका में यूपीआई के जरिए होने वाली पहली ऑनपेमेंट को भी लाइव देखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका और मॉरीशस से पहले यूपीआई सर्विस को फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी शुरू किया जा चुका है।

इस नई सर्विस के जरिए अब श्रीलंका और मॉरीशस जाने वाले भारतीयों को काफी फायदा होगा। वह इन दो देशों में सीधे UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा, इन देशों से भारत आने वाले लोग भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। सिर्फ यूपीआई ही नहीं इन देशों में आज RuPay card सर्विस भी शुरू कर दी गई है।

The launch of India’s UPI services in Sri Lanka and Mauritius underscores the robust linkages between our countries. https://t.co/u9da79j7L2

— Narendra Modi (@narendramodi) February 12, 2024