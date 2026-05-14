Aadhaar card अपडेट के नियम बदल गए, नाम-पता बदलने के लिए अब नहीं होगी टेंशन

UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Aadhaar First Amendment Regulations 2026 के तहत अब नाम, पता, जन्मतिथि और रिश्ते से जुड़ी जानकारी अपडेट करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। नए नियमों में 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है, जिससे लोगों को आधार अपडेट कराने में कम परेशानी होगी। इसके साथ ही बच्चों के आधार एनरोलमेंट और विदेशी नागरिकों के आधार वैलिडिटी नियमों को भी साफ तौर पर तय किया गया है। और पढें: 1 मिनट में ऐसे घर बैठे ढूंढें Google Maps और MapmyIndia से नजदीकी Aadhaar Card, अब नहीं भटकना पड़ेगा

आधार अपडेट के लिए अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे?

Passport

e-Voter ID

Voter ID card

e-Ration card

Ration card

Driving licence

Bank passbook

Bank statement

Insurance policy

Pension payment order

Pensioner photo ID card

Freedom fighter photo ID card

CGHS card

ECHS card

ESIC card

Utility bills

Registered rent agreement

Marriage certificate

Divorce decree

Educational certificates

Marksheets

NREGA job card

Kisan photo passbook

Government-issued service ID card

PSU employee ID card

Statutory body ID card

Regulatory body ID card

Prisoner ID documents

Shelter home certificates

UIDAI standard certificate formats

Birth certificate

Gazette notification for name change

Transgender ID card/certificate

Guardianship documents under legal acts

ये सब डॉक्यूमेंट आधार अपडेट के लिए मान्य होंगे। UIDAI ने साफ किया है कि अलग-अलग डॉक्यूमेंट अलग-अलग कामों के लिए मान्य होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट सिर्फ एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे, जबकि कुछ पहचान और जन्मतिथि दोनों के लिए मान्य होंगे। इनमें पासपोर्ट को सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना गया है क्योंकि यह पहचान, पता, जन्मतिथि और रिश्ते चारों के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और पढें: आधार कार्ड अपडेट कराना है? रुक जाइए, 1 नवंबर से बदल रहे हैं नियम, होंगे ये बदलाव

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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर UIDAI ने क्या सख्ती की है?

UIDAI ने आधार अपडेट के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे, वे सही, वैध और एक्सपायर नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्हें जारी करने वाली संस्था से जांचा भी जाएगा। पहचान के डॉक्यूमेंट में आपका नाम और फोटो होना जरूरी है। अगर रिश्ते का प्रमाण देना है, तो उसमें परिवार के मुखिया और आवेदन करने वाले दोनों के नाम होने चाहिए। UIDAI ने साफ कहा है कि आधार में वही नाम और जन्मतिथि अपडेट होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखी होगी। कोई अलग बदलाव या एडिट मान्य नहीं होगा। इससे फर्जी कागजों और गलत जानकारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

बच्चों और विदेशी नागरिकों के लिए क्या बदले आधार के नियम?