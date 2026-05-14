Aadhaar card अपडेट के नियम बदल गए, नाम-पता बदलने के लिए अब नहीं होगी टेंशन

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 14, 2026, 04:14 PM (IST)
UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Aadhaar First Amendment Regulations 2026 के तहत अब नाम, पता, जन्मतिथि और रिश्ते से जुड़ी जानकारी अपडेट करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। नए नियमों में 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है, जिससे लोगों को आधार अपडेट कराने में कम परेशानी होगी। इसके साथ ही बच्चों के आधार एनरोलमेंट और विदेशी नागरिकों के आधार वैलिडिटी नियमों को भी साफ तौर पर तय किया गया है। और पढें: 1 मिनट में ऐसे घर बैठे ढूंढें Google Maps और MapmyIndia से नजदीकी Aadhaar Card, अब नहीं भटकना पड़ेगा
ये सब डॉक्यूमेंट आधार अपडेट के लिए मान्य होंगे। UIDAI ने साफ किया है कि अलग-अलग डॉक्यूमेंट अलग-अलग कामों के लिए मान्य होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट सिर्फ एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे, जबकि कुछ पहचान और जन्मतिथि दोनों के लिए मान्य होंगे। इनमें पासपोर्ट को सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना गया है क्योंकि यह पहचान, पता, जन्मतिथि और रिश्ते चारों के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और पढें: आधार कार्ड अपडेट कराना है? रुक जाइए, 1 नवंबर से बदल रहे हैं नियम, होंगे ये बदलाव
UIDAI ने आधार अपडेट के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे, वे सही, वैध और एक्सपायर नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्हें जारी करने वाली संस्था से जांचा भी जाएगा। पहचान के डॉक्यूमेंट में आपका नाम और फोटो होना जरूरी है। अगर रिश्ते का प्रमाण देना है, तो उसमें परिवार के मुखिया और आवेदन करने वाले दोनों के नाम होने चाहिए। UIDAI ने साफ कहा है कि आधार में वही नाम और जन्मतिथि अपडेट होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखी होगी। कोई अलग बदलाव या एडिट मान्य नहीं होगा। इससे फर्जी कागजों और गलत जानकारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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