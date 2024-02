Tecno Spark 20C स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। कंपनी ने इस फोन को ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पर टीज करना शुरू कर दिया है। बता दें, टेक्नो स्पार्क 20सी फोन भारत से पहले पिछले साल नवंबर में ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 90Hz का डिस्प्ले मिलता है। साथ ही यह octa-core प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होगा फोन।

कंपनी ने Tecno India के अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर नए फोन की लॉन्चिंग टीज करना शुरू कर दिया है। यह फोन Tecno Spark 20C होगा। हालांकि, अभी कंपनी ने इस फोन को Coming soon टैग के साथ टीज किया है। फिलहाल इसकी लॉन्च डेट कंफर्म नही हुई है। जैसे कि हमने बताया यह फोन भारत से पहले ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। आइए जानते हैं फोन के फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

February 20, 2024