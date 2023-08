Realme कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में एक नया फोन लेकर आने वाली है। कंपनी ने इसकी जानकारी लेटेस्ट टीजर पोस्टर के जरिए दी है। इस पोस्टर में फोन की पहली झलक भी देखने को मिली है, जिसके बैक पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फोन कोई और नहीं बल्कि Realme 11 5G होगा। रियलमी 11 5जी फोन पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में एक टिप्सटर ने इस फोन के इंडिया लॉन्च की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं टिप्सटर ने फोन के कई फीचर्स भी लीक किए हैं। बता दें, कंपनी ने भारत में पिछले महीने Realme C53, Realme Narzo 60 Series समेत कई नए डिवाइस लॉन्च किए थे। रियलमी 11 5जी अब इस लिस्ट में शामिल होने वाला अगला फोन हो सकता है।

Realme India ने आज सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टीजर पोस्टर शेयर किया है। इस टीजर पोस्टर में एक फोन ‘Double Leap Coming Soon’ टैग के साथ देखा जा सकता है। पोस्टर में दिखी फोन की झलक से संकेत मिलते हैं कि कंपनी जल्द ही भारत में नया फोन लॉन्च करने वाली है। फिलहाल, कंपनी ने फोन के नाम सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है।

We came with a vision of “No Leap, No Launch”. But what if we double the leap this time.

Get ready for the next leap forward revolution!

Stay tuned!#DoubleLeapComingSoon #realme5thAnniversary

Know more: https://t.co/j6azy24b4q pic.twitter.com/kY45ahauZi

— realme (@realmeIndia) August 8, 2023