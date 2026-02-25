Poco कंपनी जल्द ही मार्केट में नई सीरीज लेकर आने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि यह Poco X8 Pro सीरीज होने वाली है, जो कि पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बनी हुई है। कंपनी ने आप इस की लॉन्चिंग को ऑफिशियली टीज किया है। हालांकि, अभी सीरीज के नाम को कंफर्म नहीं किया है। लीक की मानें, तो कंपनी Poco X8 Pro सीरीज के तहत दो फोन Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max पेश कर सकती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Poco X8 Pro और Pro Max के लीक रेंडर्स आए सामने, देखें कैसा होगा डिजाइन

Poco India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर नई सीरीज के लॉन्च को टीज किया है। इस पोस्ट में कंपनी ने कैप्शन दिया है, “Smart minds will wait for the smarter phone. They don’t rush. So shouldn’t you. #POCO”। इसके साथ एक अन्य लाइन में कंपनी ने लिखा है, “People with high IQ will wait for what’s coming neXt!”। इस कैप्शन से साफ तौर पर इशारा मिलता है कि नई X सीरीज मार्केट में दस्तक दे सकती है। फिलहाल कंपनी ने इस सीरीज के नाम को ऑफिशियल नहीं किया है। और पढें: Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max के फीचर्स ऑनलाइन लीक, एक में मिलेगी 8500mAh बैटरी!

Poco X8 Pro Max leaked specs

जैसे कि हमने बताया यह सीरीज पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बनी हुई है। लेटेस्ट लीक के मुताबिक, Poco X8 Pro Max में 6.83 इंच का 1.5K TCL M10 OLED डिस्प्ले मिलने वाला है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz व 2000 Nits ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा, फोन Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। फोन की बैटरी 8,500mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Poco X8 Pro leaked specs

वहीं, दूसरी ओर लीक की मानें तो Poco X8 Pro में 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट व 2000 Nits ब्राइटनेस मिल सकती है। इसके अलावा, यह फोन Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें भी 20MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। फोन की बैटरी 6,500mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।