Deepfake Video पर पीएम मोदी की चेतावनी, कहा- पैदा हो सकता है बड़ा संकट

पीएम मोदी ने Deepfake Video को भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया है। इसकी वजह से भारत जैसे अलग-अलग संस्कृति वाले देश में संकट पैदा हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग से बनाए गए डीपफेक वीडियो भविष्य में संकट पैदा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दिवाली मिलन समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैनें भी अपना एक ऐसा ही डीपफेक वीडियो देखा है, जिसमें मैं गरबा कर रहा हूं, गा रहा हूं। पिछले दिनों बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा था।

PM मोदी ने कहा, “मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबा गीत गाते हुए नजर आ रहा था। ऐसे कई अन्य वीडियो ऑनलाइन हैं।उन्होंने कहा, Deepfake का उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है या उनके उपयोग के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा हो सकता है। उन्हें लोगों को परेशान करने, डराने, नीचा दिखाने और कमज़ोर करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। डीपफेक महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गलत सूचना और भ्रम भी पैदा कर सकते हैं।

#WATCH | PM Modi says, ” …There is a challenge arising because of Artificial Intelligence and deepFake…a big section of our country has no parallel option for verification…people often end up believing in deepfakes and this will go into a direction of a big challenge…we… pic.twitter.com/akT17qGNGO

— ANI (@ANI) November 17, 2023