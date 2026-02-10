comscore
ENG
ChatGPT फ्री और चलाने वाले यूजर्स को झटका, अब चैट के बीच दिखेंगी Ads

अगर आप ChatGPT का फ्री या फिर सस्ता Go वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको चैट में अब विज्ञापन देखने को मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं किन यूजर्स पर पड़ेगा इसका असर।

Published By: Manisha | Published: Feb 10, 2026, 01:44 PM (IST)

Chatgpt (4)
OpenAI का ChatGPT एक पॉपुलर एआई चैटबॉट है, जिसका इस्तेमाल दुनियाभर में लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी इसका फ्री वर्जन चलाते हैं, तो कुछ लोगों ने प्रीमियम फीचर्स के एक्सेस के लिए इसका पेड सब्सक्रिप्शन वर्जन भी लिया हुआ है। अगर आप चैटजीपीटी को फ्री में एक्सेस करते हैं या फिर आपने सस्ता वाला ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आने वाले दिनों में आपको झटका लगने वाला है। कंपनी चैटजीपीटी चैट के बीच यूजर्स को Ads दिखाने वाली है। अगर आप विज्ञापन को हटाना चाहते हैं, तो आपको चैटजीपीटी का महंगा वाला पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: भारत के Sarvam AI ने Google Gemini और ChatGPT को दी चुनौती, बेंचमार्क टेस्ट में छोड़ा पीछे

Ads in ChatGPT Chat

हाल ही में OpenAI ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए कंफर्म किया कि वह ChatGPT में Ads की टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी विज्ञापन सिर्फ US मार्केट के लिए शुरू किया गया है। हालांकि, आने वाले दिनों में इसका विस्तार अन्य मार्केट में भी किया जाने वाला है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल हो सकता है। news और पढें: ChatGPT Caricature ट्रेंड हुआ Viral, AI फोटो में दिखेगा आपका प्रोफेशनल अवतार, ऐसे चुटकियों में बनवाएं

टेस्टिंग फेज के दौरान ChatGPT फ्री व GO वर्जन वाले यूएस यूजर्स को चैट के दौरान विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बताया यदि आप चैट के दौरान विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको कंपनी का महंगा वाला पेड सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट करना होगा। OpenAI ने Plus, Pro, Business, Enterprise और Education सब्सक्रिप्शन प्लान में विज्ञापन को शामिल नहीं किया है। चैट के दौरान दिखने वाले विज्ञापन आपके चैट के आधार पर ही दिखाए जाएंगे। यदि आप खाने से जुड़ी कुछ बातें चैटजीपीटी से पूछते हैं, तो आपको उससे जुड़े विज्ञापन ही चैट के नीचे देखने को मिलेंगे। news और पढें: ChatGPT Down: यूजर्स के लिए दोबारा एक्टिव हुआ चैटबॉट, कई घंटे ठप रही थी सेवाएं

Conversation privacy

Ads की टेस्टिंग के ऐलान के साथ-साथ कंपनी ने यह भी साफ किया है कि भले ही आपकी चैट के दौना विज्ञापन दिखाए जाएंगे, लेकिन चैटबॉट के साथ आपकी चैट पूरी तरह से प्राइवेट होने वाली है। यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ही चैटबॉट के लिए Ads को डिजाइन किया गया है। विज्ञापन आपकी चैट व चैट हिस्ट्री से जुड़ा एक्सेस नहीं पा सकते हैं।