OpenAI ने पेश किया Prism, Scientists को मिलेगा फ्री AI Workspace

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 29, 2026, 07:17 PM (IST)
OpenAI ने मंगलवार को Prism नाम का नया, क्लाउड-आधारित वर्कस्पेस लॉन्च किया है, जो Scientific writing, research, and collaboration को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म GPT-5.2 को सीधे Scientific Documents के ड्राफ्टिंग और एडिटिंग में शामिल करता है। Prism में LaTeX Editing, literature search और Real-time Collaboration जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। OpenAI ने कहा है कि यह सेवा वर्तमान में सभी ChatGPT अकाउंट यूजर्स के लिए मुफ्त उपलब्ध है और भविष्य में यह बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।
OpenAI ने Prism खासतौर पर Scientists और Researchers के लिए बनाया है। कंपनी के अनुसार, Research and scientific writing के लिए अक्सर कई अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे…
इन सब टूल्स का अलग-अलग इस्तेमाल करने से जानकारी बिखर जाती है और हर बार बदलाव करते समय रेफरेंस खो जाने का डर रहता है। Prism का मकसद है कि ये सब काम एक ही जगह पर हो जाएं, यानी डॉक्यूमेंट बनाना, सुधारना, references संभालना और टीम के साथ सहयोग करना अब बिना किसी परेशानी के हो सके।
Prism का सबसे बड़ा फायदा इसका LaTeX-नेटिव वर्कस्पेस है। LaTeX एक ऐसा टूल है जो Scientific Documents बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। Prism में GPT-5.2 AI सीधे डॉक्यूमेंट के अंदर काम करता है। इसका मतलब यह है कि AI अलग चैटबॉट की तरह नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट में मौजूद जानकारी के आधार पर टेक्स्ट ड्राफ्ट करना, लॉजिक सुधारना, इक्वेशन सही तरीके से फॉर्मैट करना, रिफरेंस जोड़ने जैसे काम करता है। OpenAI के अनुसार, इससे Researchers को उनके विचार और बदलाव पूरे डॉक्यूमेंट के अनुसार सही ढंग से बनाए रखने में मदद मिलती है।
Prism की एक खास बात इसका Real-Time Collaboration है। इसका मतलब है कि कई Researchers एक ही डॉक्यूमेंट पर साथ में काम कर सकते हैं, जो भी changes, comments या edits किए जाते हैं, वो तुरंत क्लाउड में अपडेट हो जाते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स और सहयोगियों के साथ काम कर सकते हैं। OpenAI ने बताया है कि फिलहाल यह सेवा सभी Personal ChatGPT अकाउंट यूजर्स के लिए मुफ्त है। भविष्य में इसे ChatGPT के बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन प्लान्स में भी शामिल किया जाएगा।
