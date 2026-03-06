OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.4, अब AI खुद चलाएगा कंप्यूटर और करेगा बड़े काम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 06, 2026, 12:02 PM (IST)
OpenAI ने गुरुवार को अपना नया AI मॉडल GPT‑5.4 लॉन्च कर दिया है। यह GPT-5 Series का तीसरा बड़ा अपडेट माना जा रहा है। कंपनी ने इस मॉडल को ChatGPT, Codex और API प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसका एक और ज्यादा एडवांस वर्जन GPT‑5.4 Pro भी पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नया मॉडल पहले के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट, तेज और बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम है। और पढें: OpenAI ने ChatGPT को किया अपडेट, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
GPT-5.4 को खासतौर पर बेहतर रीजनिंग, कोडिंग और ऑटोमेशन के लिए तैयार किया गया है। यह मॉडल पहले के कोडिंग मॉडल GPT-5.3 Codex की कई खूबियों को भी साथ लेकर आया है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स अब आसानी से कोड लिख सकते हैं, बग ढूंढ सकते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यह AI मॉडल स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट जैसे कामों में भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से मदद करेगा। कंपनी के अनुसार ChatGPT में यह मॉडल GPT-5.4 Thinking के रूप में उपलब्ध होगा और शुरुआत में इसे Plus, Team और Pro सब्सक्राइबर इस्तेमाल कर पाएंगे। और पढें: कोडिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! Anthropic ने लॉन्च किया Claude Sonnet 4.6
इस नए मॉडल की सबसे दिलचस्प खासियत Computer-Use Capability है। इसका मतलब है कि AI अब कंप्यूटर को ऑपरेट करने में भी मदद कर सकता है। यह AI एजेंट्स को वर्चुअल मशीन पर काम करने की क्षमता देता है, जिससे वे वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन ऑर्डर करना और दूसरे मुश्किल काम भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह मॉडल कंप्यूटर चलाने के लिए कोड लिख सकता है और माउस व कीबोर्ड कमांड भी दे सकता है। कंपनी के Internal Test के अनुसार, OSWorld-Verified बेंचमार्क में इस मॉडल ने लगभग 75% सफलता दर हासिल की है, जो दिखाता है कि यह डेस्कटॉप में भी काफी अच्छे से काम कर सकता है। और पढें: Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.6 AI मॉडल, भर-भर के मिलेंगे फायदे
सिर्फ काम की क्षमता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा पर भी कंपनी ने खास ध्यान दिया है। OpenAI का कहना है कि GPT-5.4 को High Cyber Capability कैटेगरी में रखा गया है और इसके साथ बेहतर साइबर सुरक्षा सिस्टम जोड़े गए हैं। इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रस्टेड एक्सेस कंट्रोल और असिंक्रोनस ब्लॉकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक नया Chain-of-Thought Controllability सिस्टम भी पेश किया है।
