कोडिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! Anthropic ने लॉन्च किया Claude Sonnet 4.6

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 18, 2026, 12:01 PM (IST)
Anthropic ने 17 फरवरी को अपने नए और अब तक के सबसे बेहतरीन Sonnet मॉडल Claude Sonnet 4.6 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह एक ‘Frontier-Grade’ AI मॉडल है, यानी यह उन एडवांस टेक्नोलॉजी में शामिल है जो आज के समय में सबसे आगे मानी जाती हैं। खास बात यह है कि यह मॉडल अब Free और Pro यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा, जिससे लाखों लोगों को हाई-लेवल AI की सुविधा मिल सकेगी, हाल ही में कंपनी ने अपना एक लीगल टूल लॉन्च किया था, जिसने बाजार में हलचल मचा दी थी। अब Claude Sonnet 4.6 को कंपनी एक ‘Daily Driver’ यानी रोजमर्रा के कामों के लिए भरोसेमंद AI के रूप में पेश कर रही है। और पढें: Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.6 AI मॉडल, भर-भर के मिलेंगे फायदे
कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग के अनुसार, Sonnet 4.6 में कोडिंग क्षमता को काफी बेहतर बनाया गया है। डेवलपर्स का कहना है कि यह मॉडल अपने पुराने वर्जन Sonnet 4.5 से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुछ शुरुआती यूजर्स ने तो इसे नवंबर 2025 में लॉन्च हुए प्रीमियम मॉडल Claude Opus 4.5 से भी ज्यादा पसंद किया है। नए मॉडल में इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से समझने और लगातार बेहतर जवाब देने की क्षमता बढ़ाई गई है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल कोडिंग, कंप्यूटर यूज, लंबी बातचीत (लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग), एजेंट प्लानिंग, डिजाइन और नॉलेज वर्क जैसे प्रोफेशनल कामों में पहले से ज्यादा सटीक और तेज है।
Claude Sonnet 4.6 में 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो (बीटा वर्जन में) दिया गया है। इसका मतलब है कि यह मॉडल बहुत लंबी और मुश्किल जानकारी को एक साथ समझ और प्रोसेस कर सकता है, बिना सेशन रीसेट किए। इससे बड़े डॉक्युमेंट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स या लंबे कोड को संभालना आसान हो जाता है। कंपनी ने यह भी बताया कि नए मॉडल की कंप्यूटर क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। AI अब डेस्कटॉप पर काम करने जैसे टास्क बेहतर तरीके से कर सकता है। पहले जो काम केवल Opus क्लास मॉडल कर पाते थे, अब Sonnet 4.6 भी उन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण ऑफिस टास्क को संभाल सकता है।
कीमत की बात करें तो Free और Pro प्लान यूजर्स के लिए Claude.ai और Claude Cowork में Sonnet 4.6 डिफॉल्ट मॉडल होगा। इसकी कीमत पहले की तरह ही 3 डॉलर इनपुट और 15 डॉलर आउटपुट प्रति मिलियन टोकन से शुरू होती है। कंपनी के पास दो ब्रांडेड मॉडल हैं Opus, जो प्रीमियम कैटेगरी में आता है और Sonnet, जो एंट्री-लेवल होते हुए भी काफी ताकतवर है। सुरक्षा के मामले में भी कंपनी ने कहा है कि Sonnet 4.6 पर Detailed Testing की गई हैं।
