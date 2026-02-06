Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.6 AI मॉडल, भर-भर के मिलेंगे फायदे

और पढें: $285 बिलियन डॉलर का झटका! Anthropic के नए AI Tools ने 1 दिन में शेयर मार्केट हिला दिया

Anthropic ने गुरुवार को अपना नया AI मॉडल Claude Opus 4.6 पेश किया है, जो Opus 4 Series का अब तक का सबसे एडवांस वर्जन माना जा रहा है। यह मॉडल खासतौर पर कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ज्यादा जानकारी वाले मुश्किल कामों के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले Claude Opus 4.5 रीजनिंग टास्क में अच्छा था लेकिन लंबे समय तक चलने वाले कामों और बड़े डेटा सेट के साथ इसकी परफॉर्मेंस कमजोर पड़ जाती थी। Opus 4.6 इन कमियों को दूर करता है और ज्यादा स्थिर व शानदार परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। और पढें: OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.2, जानिए ये पुराने मॉडल की तुलना में कैसे है बेहतर

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ?

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जो Opus Series में पहली बार देखने को मिला है। पहले के मॉडल केवल 2 लाख टोकन तक ही सीमित थे। बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो की वजह से Claude Opus 4.6 लंबे डॉक्यूमेंट, बड़े कोड रिपॉजिटरी और महीनों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसके अलावा इसमें कॉन्टेक्स्ट कम्पैक्शन फीचर दिया गया है, जो पुराने डेटा को समरी में बदलकर जरूरी जानकारी को ताजा रखता है। मॉडल में एडैप्टिव थिंकिंग भी है, जिससे यह सवाल की मुश्किलों देखकर खुद तय करता है कि कितनी Deep Thinking की जरूरत है।

बेंचमार्क टेस्ट में Claude Opus 4.6 ने कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए?

Anthropic के अनुसार, Claude Opus 4.6 ने कई बेंचमार्क्स में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। Terminal-Bench 2.0 में यह कमांड-लाइन टास्क में सबसे आगे रहा, जबकि Humanity’s Last Exam में मल्टी-डिसिप्लिनरी रीजनिंग में भी बेहतर स्कोर किया। एजेंटिक टास्क के लिए बने GDPval-AA टेस्ट में इसने OpenAI के GPT-5.2 से करीब 144 Elo पॉइंट्स ज्यादा स्कोर किया। कोडिंग के लिए मशहूर SWE-bench Verified में इसका औसत स्कोर 81.42% रहा। साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में भी इसका बेसलाइन परफॉर्मेंस बेहतर बताया गया है, जिससे यह प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए यूजफुल बनता है।

सुरक्षा, कोडिंग और बिजनेस कामों में Claude Opus 4.6 कितना बेहतर है?

सुरक्षा के मामले में भी Anthropic ने खास ध्यान दिया है। कंपनी का कहना है कि Claude Opus 4.6 में धोखाधड़ी, जरूरत से ज्यादा सहमति दिखाने और गलत जवाब देने की संभावना बेहद कम है। इसमें छह नए साइबर सिक्योरिटी टेस्ट जोड़े गए हैं, ताकि इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। यह मॉडल बड़े कोड बेस को खुद मैनेज कर सकता है, कोड रिव्यू कर सकता है और बग्स को सही कर सकता है। बिजनेस यूजर्स के लिए यह फाइनेंशियल एनालिसिस, डॉक्यूमेंट तैयार करने और Excel व PowerPoint जैसे टूल्स में मल्टी-स्टेप काम संभाल सकता है। Claude Opus 4.6 फिलहाल Websites, Apps, API और Large Cloud Platforms पर उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत प्रति मिलियन इनपुट टोकन $5 रखी गई है।

