OnePlus Watch 2 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो वनप्लस की इस स्मार्टवॉच में 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह वॉच Qualcomm Snapdragon W5 प्रोसेसर से लैस है। इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिसके जरिए आप सीधे स्मार्टवॉच से कॉल कर सकेंगे। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 रेटिंग दी गई है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

जैसे कि हमने बताया OnePlus Watch 2 में 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में आपको 600 nits की ब्राइटनेस मिलेगी। इसका रेजलूशन 466*466 पिक्सल है। इसके अलावा, यह वॉच Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 चिपसेट के साथ आती है, जिसमें 2GB RAM व 32GB स्टोरेज मिलती है। वॉच में Bluetooth कॉलिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें Stainless steel Chassis मिलती है। यह Wear OS 4 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है।

Sale begins 4th March, 12 PM.

