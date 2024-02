OnePlus 12R Genshin Impact Edition जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। स्मार्टफोन को फरवरी के अंत में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि OnePlus 12R ने फरवरी की शुरुआत में भारत में एंट्री ली थी। अब इसका स्पेशल Genshin Impact एडिशन आने वाला है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन के लिए माइक्रो वेबसाइट लाइव कर दी है।

कंपनी ने अब फोन का नया टीजर भी जारी किया है। OnePlus एक लकी ड्रॉ भी लेकर आया है। भारत के साथ-साथ इस स्पेशल एडिशन को उसी दिन ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

OnePlus 12R Genshin Impact Edition स्मार्टफोन को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में 28 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फोन चीन में पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि, वहां इसे OnePlus Ace 3 Genshin Impact Edition नाम से जाना जाता है। कंपनी द्नारा जारी किए गए टीजर में फोन की एक झलक देखने को मिली है।

The #OnePlus12R 📷 @GenshinImpact Edition in Electro Violet, launching on Feb 28 pic.twitter.com/4hYgAcHB9c

— OnePlus India (@OnePlus_IN) February 22, 2024