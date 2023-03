OnePlus कंपनी जल्द ही भारतीय बाजर में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। यह फोन OnePlus Nord CE 3 Lite 5G होगा। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन होगा। लेटेस्ट लीक में जानकारी मिली है कि यह फोन Oneplus India की ऑफिशियल साइट पर लिस्ट कर दिया गया है। लिस्टिंग के जरिए जानकारी मिलती है कि यह फोन जल्द ही भारतीय मार्केट में दस्तक दे सकता है। जैसे कि नाम से समझ आता है यह फोन मौजूदा OnePlus Nord CE 2 Lite 5G का सक्सेसर होने वाला है।

टिप्सटर Mukul Sharma ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि OnePlus Nord CE 3 Lite 5G फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। इस फोन का मोनिकर कंपनी की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर लाइव हो गया है। माना जा रहा है कि यह फोन भारत में मार्च महीने में ही लॉन्च किया जा सकता है।

[Exclusive] OnePlus Nord CE 3 Lite 5G is launching soon in India. Confirming the final moniker. Expect the launch to happen in the next couple of months.

Have also spotted the device on the company’s Indian website.#OnePlus #OnePlusNordCE3Lite5G pic.twitter.com/7oe0i9pfUI

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 28, 2023