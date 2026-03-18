OnePlus के इस फोन पर मिल रहा 3000 रुपये का फ्लैट Discount, सीमित समय के लिए Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 18, 2026, 01:38 PM (IST)
OnePlus 13 फोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। साथ में Adreno 830 जीपीयू मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 512GB तक है। इसमें 16 जीबी तक रैम मिलती है।
वनप्लस 13 5जी स्मार्टफोन में 6.82 इंच का ProXDR डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 3168*1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन ग्लास भी लगा है।
वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी लगी है, जिसे 100W फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।
OnePlus 13 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50एमपी का Sony LYT-808 वाइड एंगल लेंस, 50एमपी का Sony LYT-600 टेलीफोटो सेंसर और 50एमपी का S5KJN5 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मौजूद है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वनप्लस 13 में 32एमपी का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह Sony IMX615 लेंस है। इसका अपर्चर ƒ/2.4 और फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है। इसके जरिए 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
वनप्लस ने इस स्मार्टफोन में Proximity से लेकर Acceleration सेंसर तक दिया है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4जी, 5जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है।
वनप्लस 13 स्मार्टफोन क्रोमा पर लिस्ट है। इस फोन का 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 60,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 16GB+512GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 67,999 रुपये रखा गया है।
HDFC और RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस फोन को खरीदने पर सीधा 3000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 3,201 रुपये की EMI भी मिल रही है।
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