Nothing Phone (2a) स्मार्टफोन भारत और ग्लोबल मार्केट में 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है। हाल ही में Carl Pei ने इस फोन की लॉन्च डेट कंफर्म की थी। इसके अलावा, इस फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर भी लाइव हो गई है। इस लिस्टिंग के जरिए जानकारी मिलती है कि इस फोन की सेल Nothing के अन्य फोन की तरह Flipkart पर उपलब्ध होगी। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में नथिंग के इस अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमत सामने आ गई है। कीमत के अलावा, लीक में फोन के कलर ऑप्शन व रैम कॉन्फिग्रेशन जैसी जानकारियां भी दी गई है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

Dealabs की लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में Nothing Phone (2a) की कीमत, रैम कॉन्फिग्रेशन और कलर ऑप्शन की जानकारी दी गई है। लीक की मानें, तो यह फोन Nothing के अन्य स्मार्टफोन की तरह दो कलर ऑप्शन में दस्तक देगा, जो होंगे ब्लैक और व्हाइट। इसके अलावा, फोन में दो रैम व स्टोरेज ऑप्शन भी मिलेंगे। फोन का बेस मॉडल 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का होगा, जिसकी कीमत यूरोपियन मार्केट में EUR 349 (लगभग 31,100 रुपये) होगी। इसके अलावा, फोन का टॉप मॉडल 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत EUR 399 (लगभग 35,550 रुपये) होगी।

Fresh. Eyes.

The official Phone (2a) launch event is happening on 5 March 2024, 5 PM.

Learn the story so far on https://t.co/C6rV05RcjV pic.twitter.com/7NmeZIvuDm

— Nothing India (@nothingindia) February 13, 2024