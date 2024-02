Nothing Phone (2a) की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी गई है। यह कंपनी का तीसरा स्मार्टफोन है, जो अगले महीने यानी मार्च में दस्तक देने जा रहा है। अब तक सामने आई लीक्स की मानें, तो नथिंग फोन 2ए को भी मौजूदा फोन्स की तरह ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया जाएगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में दो कैमरे मिलेंगे। साथ ही, हैंडसेट में MediaTek प्रोसेसर से लेकर 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। इसका मुकाबला ग्लोबल मार्केट में Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme और Samsung के मोबाइल फोन्स से होगा।

नथिंग के मुताबिक, Nothing Phone (2a) 5 मार्च 2024 को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। इस फोन के लॉन्च इवेंट को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव देखा जा सकेगा।

Fresh. Eyes.

The official Phone (2a) launch event is happening on 5 March 2024, 11:30 GMT. pic.twitter.com/eE6hPjXOeB

