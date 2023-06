Nothing की बड़ी तैयारी! स्मार्टफोन के बाद अब ला सकता है स्मार्टवॉच

Nothing स्मार्टफोन के बाद अब यूनिक डिजाइन वाला स्मार्टवॉच लाने की तैयारी में है। Nothing Phone (1) के बाद कंपनी अगले महीने अपना दूसरा फोन Nothing Phone (2) लॉन्च करने वाली है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन के अलावा अब Nothing नया प्रोडक्ट स्मार्टवॉच पेश करने की तैयारी में लग गया है। लोकप्रिय टिप्स्टर ने कंपनी की तरफ से एक ट्रेडमार्क और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग देखी है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Nothing फोन और ईयरबड्स के बाद आ रहा ट्रांसपेरेंट USB-C केबल, देखें पहली झलक

लीकर Mukul Sharma ने Nothing से ट्रेडमार्क और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग को स्पॉट किया है। यह स्मार्टवॉच सेगमेंट में नथिंग की एंट्री की ओर इशारा कर रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में नथिंग ने “CMF BY NOTHING” नाम का ट्रेडमार्क दायर किया था। Also Read - Nothing Phone 2 होगा Made in India, दमदार फीचर के साथ अगले महीने होगा लॉन्च

हाल ही में, इसी वर्डमार्क को मॉडल नंबर “D395” के साथ प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन लिस्ट में देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोडक्ट को स्मार्टवॉच के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। Also Read - Nothing Laptop की पहली झलक, लॉन्च से पहले आ गई फोटो

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago.

Well, turns out it’s a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification 😀… pic.twitter.com/0npHX0Zy0r

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023