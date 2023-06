Nothing Phone (2) स्मार्टफोन की लॉन्चिंग ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। यह फोन जुलाई में लॉन्च होगा। वहीं जैसे-जैसे लॉन्च करीब आ रहा है, वैसे-वैसे कंपनी इस स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारियों से पर्दा उठाती जा रही है। हाल ही में कंपनी ने फोन की बैटरी और प्रोसेसर से जुड़ी जानकारी रिवील की थी। वहीं, अब कंपनी ने इस फोन के कुछ स्पेशल फीचर्स से पर्दा उठाया है। ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ यह फोन भारत में भी दस्तक देगा, जिसकी पुष्टि Flipkart लिस्टिंग से हो गई है। Also Read - Nothing Phone (2) जुलाई में होगा लॉन्च, बैटरी डिटेल्स भी हुई कंफर्म

Nothing ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Nothing Phone (1) फोन के सक्सेसर Nothing Phone (2) से जुड़ी नई डिटेल्स रिवील की है। कंपनी ने जानकारी दी है कि कंपनी पुराने मॉडल की तुलना में नए फोन के ज्यादातर पार्ट्स में तीन गुना रीसायकेबल और बायो-बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। 9 सर्किट बोर्ड्स में 100 प्रतिशत रीसायकल टीन, मेन सर्किट बोर्ड पर 100 प्रतिशत रीसायकल कॉपर फॉइल और 28 स्टील पोर्ट्स पर 90 प्रतिशत रीसायकल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। Also Read - Nothing Phone (2) में मिलेगा Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर, Carl Pei ने किया कंफर्म

Also Read - Nothing Phone 2 हुआ गीकबेंच पर लिस्ट, सामने आई RAM और प्रोसेसर की डिटेल

🌍📱Phone (2) is the first time we’ve achieved a lower carbon footprint on a second-generation product. A significant step towards a more sustainable smartphone industry. Let’s explore its milestones. A thread ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL — Nothing (@nothing) May 31, 2023



इतना ही नहीं नथिंग फोन 2 में प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग दी जाएगी, जो कि @FSC_IC मिक्स सर्टिफाइड होगी। इसमें 60 प्रतिशत रीसाइकल फाइबर का इस्तेमाल होगा। इसके साथ फोन में एल्यूमिनियम फ्रेम दिया जाएगा, जिसे 100 प्रतिशत रेनेबल एनर्जी से बनाया गया है।

Nothing 2 में @SGS_SA सर्टिफाइड 53.45 किलोग्राम कार्बन इस्तेमाल किया गया है, जो कि पिछले फोन की तुलना में 5 किलो कम है। इस पोस्ट के जरिए यह भी कंफर्म होता है कि इस फोन में पिछले फोन की तुलना में 0.15 इंच बड़ा डिस्प्ले मिलेगा।

कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह अपने इस नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन के साथ 3 साल तक Android अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा, 4 साल तक यूजर्स को सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे।

इससे पहले कंपनी ने जानकारी दी थी कि Nothing Phone (2) जुलाई महीने में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, नथिंग का यह फोन 4700mAh बैटरी से लैस होगा। बता दें, कंपनी ने अपने पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nothing Phone (1) में 4,500mAh की बैटरी दी थी। नया फोन पिछले मॉडल की तुलना में 200mAh ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आएगा। जैसे कि हमने बताया इससे पहले Carl Pei ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं कि Nothing Phone (2) फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा।