NoiseFit Pro 6R स्मार्टवॉच BT Calling और GPS सपोर्ट के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

NoiseFit Pro 6R स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। यह कंपनी की लेटेस्ट Pro Series लाइनअप का मॉडल है। फीचर्स की बात करें, तो इस वॉच में 1.46 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 1000 Nits ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही यह Always-On डिस्प्ले के साथ आता है। कंपनी इनमें कई Noise AI Pro फीचर्स दे रही है, जिसमें हेल्थ इनसाइट, डिवाइस कंट्रोल, एआई वॉच फेस आदि शामिल है। इतना ही नहीं कंपनी ने इसमें बिल्ट-इन GPS सपोर्ट दिया है। वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा, इसमें Emergency SOS जैसे सेफ्टी सपोर्ट भी मौजूद है।

NoiseFit Pro 6R Price in India

कंपनी ने NoiseFit Pro 6R को तीन वेरिएंट्स में पेश किया है। वॉच के Metal strap (Titanium, Chrome Black) ऑप्शन की कीमत 7,999 रुपये है। साथ ही Leather strap (Brown, Black) ऑप्शन की कीमत 6,999 रुपये है। इसके अलावा, Silicone strap (Black, Starlight Gold) की कीमत 6,999 रुपये है। वॉच की सेल Gonoise.com, Amazon.in, Flipkart पर शुरू होने वाली है।

NoiseFit Pro 6R Specifications

फीचर्स की बात करें, तो NoiseFit Pro 6R में 1.46 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1000 Nits तक की है। इसके साथ इसमें Always-On Display सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इसमें मेटल, लैदर व सिलिकॉन स्ट्रैप ऑप्शन मिलते हैं। इन स्मार्टवॉच में Noise AI Pro फीचर्स मिलते हैं, जिसमें हेल्थ इन्साइट्स, डिवाइस कंट्रोल, एआई वॉच फेस आदि शामिल है।

कंपनी ने इस स्मार्टवॉच में Super Notifications को पेश किया है, जो कि गैर-जरूरी नोटिफिकेशन को फिल्टर करके आपके पास सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें OTP, पेमेंट कंफर्मेशन, राइड अपडेट व डिलीवरी स्टेटस आदि शामिल हैं।

हेल्थ व फिटनेस फीचर्स की बात करें, तो इनमें आपको हार्ट रेट, SpO₂, sleep tracking with Sleep Score और female cycle tracking जैसे फीचर्स शामिल है। आउटडोर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए कंपनी ने इसमें बिल्ट-इन GPS सपोर्ट दिया है। एडिशनल फीचर्स की बात करें, तो इसमें TWS connectivity, Emergency SOS और 30m वॉटर रसिस्टेंस जैसे फीचर्स शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि वॉच सिंगल चार्ज पर 7 दिन तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है।