Noise Airwave Max 6 हेडफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। यह कंपनी के लेटेस्ट प्रीमियम हेडफोन है, जो कि Airwave Max 5 का अपग्रेड वर्जन है। फीचर्स की बात करें, तो इस हेडफोन में Coaxial Dual Driver system (40 mm + 12 mm) मिलते हैं। इसके अलावा, बाहरी शोर के दौरान यह हेडफोन 45 dB तक Adaptive Hybrid ANC प्रोवाइड करते हैं। इसमें 5 माइक का सपोर्ट मौजूद है। कंपनी ने इस हेडफोन में Quick Charge का सपोर्ट भी दिया है। आइए जानते हैं इस हेडफोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 5000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 जबरदस्त Earbuds, साउंड DJ को करेगा फेल

Noise Airwave Max 6 Pricing and Availability

कंपनी ने Noise Airwave Max 6 को 6,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इस हेडफोन को आप gonoise.com, Amazon.in और Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। इस हेडफोन में कंपनी ने Dune White, Cobalt Blue, Forest Green और Carbon Black कलर ऑप्शन मिलते हैं। और पढें: Amazon Mega Electronics Days सेल का आखिरी दिन, Display-less बैंड से लेकर JioTag Air को सस्ते में खरीदें

Noise Airwave Max 6 Specs

-Coaxial Dual (40 mm + 12 mm) ड्राइवर्स

-45 dB तक ANC सपोर्ट

-Hi-Res Audio, LDAC support, Spatial/3D Audio

-5 माइक

-ब्लूटूथ 6.0 सपोर्ट

फीचर्स की बात करें, तो Noise Airwave Max 6 में कंपनी ने Coaxial Dual (40 mm + 12 mm) ड्राइवर्स दिए हैं। यह हेडफोन Ergonomic डिजाइन के साथ पेश किए गए हैं। जैसे कि हमने बताया बाहरी शोर के दौरान शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी ने इनमें 45 dB तक ANC सपोर्ट पेश किया है। इसके अलावा, इनमें Hi-Res Audio, LDAC support, Spatial/3D Audio आदि का सपोर्ट भी मौजूद है। ऑडियो के लिए इसमें 5 माइक का सपोर्ट मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6.0 सपोर्ट दिया गया है। बैटरी की बात करें, तो सिंगल चार्ज पर यह हेडफोन 120 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते है। वहीं, ANC ऑन होने पर यह हेडफोन 80 घंटे तक काम करेंगे। इसके अलावा, हेडफोन में क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग पर यह हेडफोन 15 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं।