सरकार ने की तैयारी, Netflix की भारत में होने वाली कमाई पर लगेगा टैक्स

Netflix की भारत में होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने इसके लिए ऑर्डर ड्राफ्ट कर लिया है। ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्त वर्ष 2021-2022 में कंपनी की भारत में हुई 550 मिलियन रुपये की कमाई के लिए यह ऑर्डर जारी कर सकती है। Netflix की भारतीय ईकाई ने वित्त वर्ष 2021-22 में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट (PE) के जरिए ये कमाई की है।

ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है जब कोई विदेशी डिजिटल कंपनी भारत में ई-कॉमर्स सर्विस दे रही है। हालांकि, Netflix ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। पिछले महीने Netflix ने साल की पहली तिमाही में वॉल स्ट्रीट अर्निंग एस्टिमेट को पीछे छोड़ दिया। कंपनी ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज को मिलने वाले डेवलपमेंट चुनौतियों को देखते हुए हल्का पूर्वानुमान पेश किया है।

पासवर्ड क्रैकडाउन फीचर

Netflix अनसेंक्शन्ड पासवर्ड फीचर को आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च कर सकता है। इसके लॉन्च के बाद कंपनी को पहली तिमाही के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू कमाने का अनुमान है। कंपनी इसके अलावा रेवेन्यू कमाने के लिए नए तरीके भी तलाश रही है, जिनमें पासवर्ड क्रैकडाउन और नया ऐड सपोर्टिव सर्विस शामिल है।

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Netflix ने पहली तिमाही में प्रति शेयर लगभग 2.88 डॉलर यानी 20 रुपये की कमाई की है। कंपनी का कुल रेवेन्यू 8.162 बिलियन डॉलर यानी लगभग 67,000 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के को-चीफ एक्जीक्यूटिव टेड सारानडोस का कहना है कि कंपनी ग्रो कर रही है और फायदे में है। नेटफ्लिक्स के पास ग्रोथ को बढ़ाने का एक स्पष्ट विजन है। इसे रेवेन्यू और लाभ के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है।

जून में होगा रोल आउट

पिछले महीने ही Netflix ने पासवर्ड क्रैकडाउन फीचर की टाइमलाइन घोषित की है। इसे जून के आखिर तक अमेरिकी यूजर्स के लिए लाया जा सकता है। फिलहाल एक ही अकाउंट को कई यूजर्स पासवर्ड शेयरिंग के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या में उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। कंपनी इसे दूर करने के लिए पेड पासवर्ड शेयरिंग फीचर को ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी में है। पिछले साल कंपनी ने इसे मार्च 2023 तक रोल आउट करने की प्लानिंग की थी, मगर इसे लागू नहीं किया जा सका है।

पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स का यह पासवर्ड क्रैकडाउन फीचर कंपनी के बिजनेस मॉडल में 180 डिग्री का बदलाव कर सकती है। इसके अलावा कंपनी को Disney+, Amazon Prime, Peacock, Paramount जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कड़ी चुनौती मिल रही है। भारत में भी कंपनी ने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए मोबाइल ओनली प्लान हाल में लॉन्च किया है। यह प्लान कंपनी के रेगुलर प्लान के मुकाबले सस्ता होता है।