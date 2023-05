Netflix ने अपनी अगली ओरिजन वेब सीरीज अनाउंस कर दी है। इस सीरीज का नाम ‘Scoop’ है, जिसमें करिश्मा तन्ना मेन लीड में नजर आएंगी। बता दें, स्कूप रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, जो कि पत्रकार जिगना वोरा पर बेस्ड है। आपको बता दें, इस सीरीज को मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता बना रहे हैं, जो कि इससे पहले ‘Scam 1992’ जैसी सफल सीरीज बना चुके हैं। स्कैम 1992 साल 1992 में शेयर मार्केट में हुए सबसे बड़े स्कैम पर बनी सीरीज थी, इसी तरह अब एक और रियल लाइफ इवेंट के साथ हंसल मेहता एक बार फिर ओटीटी पर धमाका मचाने वाले हैं। Also Read - Netflix पर आ रही है 'Tu Jhoothi Main Makkaar' फिल्म, स्ट्रीमिंग डेट कर लें नोट

Netflix ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आज 'Scoop' सीरीज का टीजर वीडियो शेयर किया है। इस टीजर वीडियो के साथ-साथ सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है। यह सीरीज Netflix पर 2 जून 2023 को स्ट्रीम होगी।

A journalist who went in search of big headlines and got trapped in a bigger web of crime and lies 😨

Catch Jagruti Pathak’s story in Hansal Mehta’s #Scoop. Arrives on June 2nd, only on Netflix! pic.twitter.com/bwzcqlcaWH

— Netflix India (@NetflixIndia) May 11, 2023