Microsoft ने लॉन्च किया Copilot Health, क्या अब AI बताएगा आपकी सेहत का हाल?

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 13, 2026, 12:44 PM (IST)
Microsoft ने हेल्थकेयर सेक्टर में AI का इस्तेमाल बढ़ाते हुए एक नया फीचर Copilot Health पेश किया है। यह फीचर कंपनी के AI चैटबॉट Microsoft Copilot के अंदर एक अलग और सुरक्षित सेक्शन के रूप में उपलब्ध होगा, जहां यूजर अपनी हेल्थ से जुड़ा डेटा जोड़ सकते हैं और AI से पर्सनल हेल्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार यह टूल फिलहाल अमेरिका में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया है। Microsoft का कहना है कि यह फीचर लोगों को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा, लेकिन यह डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट की जगह नहीं ले सकता। और पढें: Amazon ने लॉन्च किया Health AI, अब बीमारी, दवा और रिपोर्ट समझना हुआ आसान
Copilot Health की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह यूजर्स के अलग-अलग हेल्थ डेटा को एक जगह पर जोड़कर उसका एनालिसिस करता है। यूजर इसमें अपने हेल्थ रिकॉर्ड, लैब टेस्ट रिपोर्ट और वियरेबल डिवाइस का डेटा अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद AI उस जानकारी का एनालिसिस करके यूजर को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी पर्सनल सलाह और जानकारी देता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सिरदर्द या थकान जैसी समस्या हो रही है, तो वह Copilot Health से सवाल पूछ सकता है और AI संभावित कारणों के साथ कुछ सुझाव भी दे सकता है। साथ ही यूजर अपने ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी AI से सलाह ले सकते हैं। और पढें: OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, हेल्थकेयर में AI की बड़ी एंट्री
Microsoft का कहना है कि उसका सिस्टम पहले से ही हर दिन लगभग 5 करोड़ से ज्यादा हेल्थ से जुड़े सवालों का जवाब देता है। Copilot Health में दिए जाने वाले जवाबों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कंपनी ने खास इंतजाम किए हैं। AI अपने जवाब के साथ भरोसेमंद स्रोतों के लिंक और संदर्भ भी देगा, जिससे यूजर जानकारी को खुद भी जांच सकें। इसके अलावा इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा लिखे गए जवाब भी दिखाए जाएंगे, जिनमें खासतौर पर Harvard Health Publishing के एक्सपर्ट्स की जानकारी शामिल होगी। इतना ही नहीं, यह फीचर यूजर्स को ऐसे डॉक्टर या अस्पताल ढूंढने में भी मदद करेगा जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस को स्वीकार करते हों।
Copilot Health कई हेल्थ प्लेटफॉर्म और डिवाइस के साथ भी काम करता है। लॉन्च के समय यह 50 से ज्यादा वियरेबल डिवाइस और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जिनमें Apple Health, Oura Ring और Fitbit जैसे लोकप्रिय ऑप्शन शामिल हैं। इसके अलावा यूजर अपनी हेल्थ रिकॉर्ड जानकारी अमेरिका के 50,000 से ज्यादा अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स से भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते वे इसकी अनुमति दें। डेटा सुरक्षा को लेकर कंपनी का कहना है कि Copilot Health में मौजूद यूजर डेटा सामान्य Copilot डेटा से अलग रखा जाएगा और उस पर अतिरिक्त प्राइवेसी व सिक्योरिटी कंट्रोल लागू होंगे। यूजर किसी भी समय अपना डेटा मैनेज या डिलीट कर सकते हैं और चाहें तो हेल्थ डेटा कनेक्शन भी बंद कर सकते हैं। फिलहाल यह फीचर अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन Microsoft जल्द ही इसे और भाषाओं और देशों में विस्तार देने की तैयारी कर रही है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information