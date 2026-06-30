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GTA 6 के प्री-ऑर्डर को लेकर मचा बवाल, Microsoft ने दिया करारा जवाब

GTA 6 के प्री-ऑर्डर को लेकर नया विवाद सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि PlayStation पर इस गेम के प्री-ऑर्डर Xbox से कई गुना ज्यादा हैं। अब Microsoft ने इन दावों को गलत बताया है और कहा है कि बिना आधिकारिक आंकड़ों के ऐसी तुलना करना सही नहीं है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 30, 2026, 11:34 AM (IST)

GTA 6 Pre-Orders Live in India

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GTA 6 को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि PlayStation पर इस गेम के प्री-ऑर्डर Xbox के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो रहे हैं। अब Microsoft ने इन दावों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में जो आंकड़े शेयर किए जा रहे हैं, वे असली प्री-ऑर्डर डेटा पर आधारित नहीं हैं। Microsoft के मुताबिक, GTA 6 को Xbox प्लेटफॉर्म पर भी ‘रिकॉर्ड ऑर्डर्स’ मिल रहे हैं। कंपनी ने लोगों से कहा है कि गेम की बिक्री का अनुमान लगाने के लिए अफिलिएट लिंक के क्लिक या ट्रैकिंग डेटा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। news और पढें: Xbox खरीदना अब होगा महंगा, GTA 6 लॉन्च से पहले Microsoft ने बढ़ाए Series X और Series S के दाम

Microsoft ने प्री-ऑर्डर वाले दावे को क्यों खारिज किया?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब IGN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उसकी डील-ट्रैकिंग सर्विस IGN Finds के डेटा के अनुसार PlayStation पर GTA 6 के प्री-ऑर्डर Xbox की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा हैं, हालांकि Microsoft ने Windows Central को दिए बयान में साफ कहा कि यह आंकड़ा वास्तविक प्री-ऑर्डर डेटा नहीं है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अफिलिएट लिंक की एक्टिविटी को बिक्री का सही पैमाना नहीं माना जा सकता। news और पढें: क्या GTA 6 के लॉन्च के बाद फिजिकल एडिशन में मिलेगी डिस्क? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई फैंस की उम्मीदें

PlayStation और Xbox की बिक्री के आंकड़े क्या बताते हैं?

Microsoft ने अभी तक GTA 6 के प्री-ऑर्डर की कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है, वहीं बाजार के अनुमान बताते हैं कि PlayStation 5 का यूजर बेस Xbox Series X/S से काफी बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 के First Quarter तक PS5 की कुल बिक्री करीब 9.37 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकती है, जबकि Xbox Series X/S की बिक्री लगभग 3.5 करोड़ यूनिट रहने का अनुमान है। ऐसे में PlayStation पर ज्यादा प्री-ऑर्डर होना संभव माना जा सकता है, लेकिन Microsoft का कहना है कि इससे 8:1 का दावा सही साबित नहीं हो जाता। कंपनी ने दोहराया कि बिना आधिकारिक डेटा के किसी भी तुलना को सही नहीं माना जाना चाहिए। news और पढें: GTA 6 की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू, जानिए भारत में कितनी है कीमत और क्या-क्या मिलेगा

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GTA 6 के असली प्री-ऑर्डर आंकड़े कब सामने आ सकते हैं?

फिलहाल न तो Microsoft और न ही Sony ने GTA 6 के प्री-ऑर्डर के आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। माना जा रहा है कि गेम के पब्लिशर Take-Two Interactive अपनी अगली वित्तीय रिपोर्ट, जो अगस्त 2026 के आखिर में आने की उम्मीद है, उसमें इस बारे में कुछ जानकारी दे सकता है। इस बीच कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि GTA 6 ने प्री-ऑर्डर शुरू होने के पहले घंटे में ही करीब 1 अरब डॉलर की बुकिंग हासिल कर ली थी, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि GTA 6 के प्री-ऑर्डर 25 जून से शुरू हुए थे और इसके स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 79.99 डॉलर रखी गई है।