Xbox खरीदना अब होगा महंगा, GTA 6 लॉन्च से पहले Microsoft ने बढ़ाए Series X और Series S के दाम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 28, 2026, 12:29 PM (IST)
अगर आप नया Xbox खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। Microsoft ने Xbox Series X और Xbox Series S की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 अगस्त से लागू होंगी और लगभग सभी Xbox मॉडल महंगे हो जाएंगे। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि 2TB वाला Xbox मॉडल अब आधिकारिक तौर पर बंद किया जा रहा है। Microsoft का कहना है कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतों की वजह से यह फैसला लेना पड़ा। हाल ही में Apple ने भी कई MacBook और iPad की कीमतें बढ़ाई थीं, जिससे साफ है कि महंगे कंपोनेंट्स का असर पूरी टेक इंडस्ट्री पर पड़ रहा है।
|Xbox Console
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कितनी बढ़ी
|Xbox Series S (512GB)
|$399.99
|$499.99
|+$100
|Xbox Series S (1TB)
|$449.99
|$599.99
|+$150
|Xbox Series X Digital (1TB)
|$599.99
|$749.99
|+$150
|Xbox Series X (1TB Disc)
|$649.99
|$799.99
|+$150
|Xbox 2TB Model
|उपलब्ध
|बंद (Discontinued)
|—
Microsoft के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में मेमोरी और स्टोरेज की लागत 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है और 2027 तक इसके और महंगा होने की आशंका है। कंपनी ने यह भी बताया कि गेमिंग कंसोल बहुत कम मुनाफे पर और कई बार लागत से भी कम कीमत पर बेचे जाते हैं।
Microsoft का कहना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग के कारण हाई-एंड मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की कमी बनी हुई है। इसी वजह से हार्डवेयर बनाने की लागत लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने पिछले साल भी Xbox की कीमतें बढ़ाई थीं, लेकिन सप्लायर्स के साथ कई महीनों तक काम करने के बाद भी लागत कम नहीं हुई, इसलिए फिर से दाम बढ़ाने पड़े। यह फैसला ऐसे समय आया है जब नवंबर में GTA 6 लॉन्च होने वाला है। माना जा रहा है कि GTA 6 की रिलीज के बाद PlayStation 5 और Xbox Series X|S की मांग तेजी से बढ़ सकती है, हालांकि चिप्स की कमी के कारण सप्लाई प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है।
कीमतें बढ़ने के बावजूद Microsoft ग्राहकों को कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने बताया कि चुनिंदा बाजारों में Microsoft Store और Amazon के जरिए Buy Now, Pay Later और बिना ब्याज वाली फाइनेंसिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा Trade-in प्रोग्राम के तहत पुराने Xbox को एक्सचेंज कर कैश या स्टोर क्रेडिट लिया जा सकेगा। Microsoft Certified Refurbished Console भी नए मॉडल की तुलना में 100 डॉलर तक कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी। इस बीच Xbox बिजनेस भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कंपनी के नए Xbox CEO ने कहा है कि लगातार बढ़ती हार्डवेयर लागत के कारण भविष्य में गेमिंग बिजनेस के लिए नए बिजनेस मॉडल अपनाने पड़ सकते हैं। वहीं Microsoft के CEO Satya Nadella ने भी संकेत दिया है कि कंपनी अब गेमिंग बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने पर फोकस कर रही है।
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