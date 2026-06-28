क्या GTA 6 के लॉन्च के बाद फिजिकल एडिशन में मिलेगी डिस्क? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई फैंस की उम्मीदें

Rockstar Games ने GTA 6 को लेकर पुष्टि की है कि 19 नवंबर 2026 को लॉन्च होने वाले GTA 6 के फिजिकल बॉक्स में गेम की डिस्क नहीं होगी। इसके बजाय बॉक्स के अंदर एक डाउनलोड कोड मिलेगा, जिसकी मदद से गेम डिजिटल रूप से डाउनलोड करना होगा। अब नई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी कुछ हफ्तों बाद डिस्क वाला वर्जन भी लॉन्च कर सकती है, हालांकि Rockstar ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में फिलहाल इसे सिर्फ रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और पढें: GTA 6 की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू, जानिए भारत में कितनी है कीमत और क्या-क्या मिलेगा

क्या GTA 6 का Disc Edition बाद में लॉन्च हो सकता है?

पोलैंड की गेमिंग वेबसाइट PPE.pl और रिटेल इनसाइडर Graczdari के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार, Rockstar दिसंबर 2026 में GTA 6 का डिस्क-बेस्ड एडिशन ला सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह गेम के 19 नवंबर लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद बाजार में उपलब्ध होगा। फिलहाल कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि लॉन्च के दिन मिलने वाले फिजिकल एडिशन में डाउनलोड कोड ही होगा। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि डिस्क एडिशन को बाद में लाने का फैसला शुरुआती लीक रोकने और गेम की फिजिकल कॉपी समय से पहले बाजार में पहुंचने से बचाने के लिए लिया गया हो सकता है। हालांकि Rockstar ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और पढें: GTA 6 Beta के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, गेमर्स का डेटा और पैसे चुराने की कोशिश, ऐसे रहें सावधान

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GTA 6 की कीमत कितनी है और कौन-सा एडिशन क्या देगा?

इस बीच Rockstar ने PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए GTA 6 की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी है।

भारत में Standard Edition की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है, जबकि Ultimate Edition 7,499 रुपये में उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में Standard Edition की कीमत 79.99 डॉलर और Ultimate Edition की कीमत 99.99 डॉलर है।

Ultimate Edition खरीदने वाले खिलाड़ियों को एक्सक्लूसिव गाड़ियां, हथियार, आउटफिट्स, बिजनेस, नई लोकेशन और कई अतिरिक्त इन-गेम कंटेंट मिलेंगे, जो Standard Edition में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा तय समय सीमा के भीतर प्री-ऑर्डर करने वालों को Vintage Vice City Pack बोनस के रूप में मिलेगा।

GTA 6 की रिलीज कब होगी और किन बातों की अभी पुष्टि नहीं हुई है?

Rockstar Games ने पुष्टि की है कि GTA 6 की रिलीज 19 नवंबर 2026 को केवल PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए होगी। फिलहाल PC वर्जन की रिलीज डेट का कोई ऐलान नहीं किया गया है। कंपनी ने अब तक ट्रेलर के अलावा कोई नया गेमप्ले वीडियो या तीसरा ट्रेलर भी जारी नहीं किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि GTA 6 के प्री-ऑर्डर की संख्या 3.9 करोड़ (39 मिलियन) के पार पहुंच चुकी है, जो गेम को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाती है। हालांकि Rockstar ने इस आंकड़े की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में फिलहाल डिस्क एडिशन और प्री-ऑर्डर से जुड़े इन दावों को आधिकारिक घोषणा होने तक रिपोर्ट के तौर पर ही माना जाना चाहिए। और पढें: GTA 6 खेलने का सपना रह सकता है अधूरा, रिलीज के बाद भी करोड़ों गेमर्स नहीं खेल पाएंगे गेम