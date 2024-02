Microsoft Copilot चैटबॉट हुआ अपग्रेड, AI इमेज को कर पाएंगे एडिट

Microsoft Copilot को अपग्रेड कर दिया गया है। इस चैटबॉट में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसमें सजेशन सपोर्ट को भी जोड़ा गया है, जो आपको यह बताएगा कि आप चैटबॉट के साथ क्या कर सकते हैं। इसके अलावा चैटबॉट में बदला हुआ इंटरफेस मिलेगा। कंपनी के चीफ मार्किटिंग ऑफिसर यूसुफ मेहंदी (Yusuf Mehdi) का कहना है कि इस अपग्रेडेशन से एंड्रॉइड (Android) और आईफोन (iPhone) यूजर्स को फायदा होगा। इसमें नया वॉइस आइकन और इमेज बार देखने को मिलेगा। इसे हर बार ओपन करने पर नए आइडिया भी मिलेंगे।

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, Copilot चैटबॉट DALL-E 3 मॉडल पर काम करता है। अब यूजर्स इसमें AI इमेज जनरेट करने के साथ उसे एडिट भी कर पाएंगे। इसमें नॉन-पेड यूजर्स को इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर करने की सुविधा मिलेगी। वहीं, Copilot Pro सब्सक्राइबर्स बिना चैट छोड़े इमेज को रिसाइज और रिजनरेट कर पाएंगे।

As we approach Super Bowl weekend, we’re thrilled to be a part of the festivities for the first time in four years, and to celebrate the transformative power of AI and Microsoft Copilot with a new Super Bowl ad.

We’re also rolling out a new Copilot experience at… pic.twitter.com/FBfXKxrcvh

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 7, 2024