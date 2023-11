MGNREGA Fake Site: देश में स्कैम का दौर बढ़ता जा रहा है। पहले फेक कॉल्स, मेल्स और मैसेज के जरिए मासूम लोगों को स्कैमर्स अपना निशाना बनाया करते थे। वहीं, अब लोगों को झांसे में फंसाने के लिए स्कैमर्स नए-नए तरीके लेकर आ रहे हैं। स्कैमर्स ने अब लोगों को नौकरी देने के लिए सरकारी वेबसाइट्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। PIB ने ऐसे ही एक फेक वेबसाइट से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्कैमर्स इस साइट को मनरेगा की ऑफिशियल साइट बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें अपने झांसे में फंसा रहे हैं।

PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए इस फेक वेबसाइट की जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक, http://rojgarsevak.org एक फेक वेबसाइट है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट है। पोस्ट में जानकारी दी गई है कि इस वेबसाइट का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। पोस्ट में असल मनरेगा वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया है।

A #Fake website ‘https://t.co/eRe4TrxzFB‘ is claiming to be the official website of MGNREGA, @MoRD_GoI #PIBFactCheck

▶️This website is not associated with GOI

▶️The official website of MGNREGA is https://t.co/JG4oZ9LBMY pic.twitter.com/drocMqkqpi

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 20, 2023