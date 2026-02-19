comscore
Meta glasses के बाद अब कंपनी ला रही स्मार्टवॉच! Apple-Samsung स्मार्टवॉच को मिलेगी टक्कर

Meta Glasses के बाद अब कंपनी मार्केट में अपनी पहली स्मार्टवॉच लेकर आने वाली है। इस स्मार्टवॉच में अन्य वॉच की तरह ही कई शानदार हेल्थ फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। इसमें Ai सपोर्ट भी मिल सकता है।

Published By: Manisha | Published: Feb 19, 2026, 05:56 PM (IST)

Meta कंपनी जल्द ही अपने वियरेबल हार्डवेयर डिवाइस पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी आने वाले समय में अपनी पहली स्मार्टवॉच मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है, जिसे इस साल के अंत तक पेश किया जा सकता है। यह स्मार्टवॉच अन्य स्मार्टवॉच की तरह ही हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स प्रोवाइड करेगी। आपको बता दें, यह कंपनी हार्डवेयर लाइनअप में अभी तक स्मार्ट ग्लासेस व मिक्स्ड-रियालिटी हेडसेट लेकर आती है। वहीं, यदि यह रिपोर्ट सच साबित होती है कि अब कंपनी स्मार्टवॉच मार्केट में भी कदम रखने वाली है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: मरने के बाद भी जिंदा रहेगा आपका Facebook और Instagram? Meta ला सकता है ऐसी AI ट्रक्नोलॉजी

The Information (via The Verge) की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Meta के स्मार्टवॉच प्रोजेक्ट का कोडनेम Malibu 2 है। कंपनी इस स्मार्टवॉच को Meta के अपडेटेड Ray-Ban Display smart glasses के साथ पेश कर सकती है। news और पढें: Instagram जल्द लॉन्च कर सकता है AI फेस स्वैप फीचर, लीक में हुआ खुलासा

Meta Smartwatch

आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि Meta कंपनी स्मार्टवॉच लेकर आने की प्लानिंग कर रही है। इससे पहले भी कंपनी Wrist wearable डिवाइस लाने वाली थी, जिसके कई प्रोटोटाइप सामने आ चुके हैं। हालांकि, साल 2022 में कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया। news और पढें: Facebook ने लॉन्च किया कमाल का AI फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

इसके अलावा, कहा जा रहा है कि कंपनी Augmented reality और Mixed-reality स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। कई Several AR और MR डिवाइस डेवलपमेंट स्टेज में मौजूद है। वहीं, Phoenix नाम का मिक्स्ड रियालिटी ग्लासेस प्रोजेक्ट साल 2027 तक स्थगित कर दिया गया है। Meta स्मार्टग्लासेस मार्केट में मौजूद अन्य स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर दे सकता है, जिसमें Apple, Samsung, Google व Fitbit आदि शामिल है।

फिलहाल, कंपनी ने स्मार्टवॉच के फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स रिवील नही की है। माना जा रहा है कि इस स्मार्टवॉच में यूजर्स को शानदार हेल्थ फीचर्स के साथ-साथ AI फीचर्स का भी एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा, वॉच की लॉन्चिंग से जुड़ी डिटेल्स भी कंपनी ने अभी ऑफिशियल नहीं की है।