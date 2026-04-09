Meta लेकर आया अब तक का सबसे स्मार्ट AI मॉडल, सेकेंडों में करेगा मुश्किल टास्क पूरा

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 09, 2026, 10:36 AM (IST)
Meta ने AI क्षेत्र में अपने कदम मजबूत करने के लिए खास एआई मॉडल लॉन्च किया है। यह Muse Spark है, जिसे कंपनी की Superintelligence Labs ने तैयार किया है। इसकी खूबी है कि यह एक साथ कई सारे टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के साथ इमेज बना सकता है। इसके जरिए चुटकियों में मुश्किल-से-मुश्किल सवालों को हल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल हर काम को आसान बनाने के साथ हमें आधुनिक भविष्य की ओर ले जाएगा। और पढें: X का नया ऑटो ट्रांसलेशन फीचर क्या है और यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा?
कंपनी के मुताबिक, Muse Spark एडवांस एआई मॉडल है। यह Muse सीरीज का हिस्सा है। इसे खासतौर पर कठिन टास्क को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें विजुअल चेन-ऑफ-थॉट रीसिंग और मल्टी एजेंट जैसे टूल दिए गए हैं। इनके साथ मॉडल में Contemplating Mode भी दिया गया है। इसके एक्टिव होने पर मॉडल एक साथ कई टूल का इस्तेमाल करके टास्क को पूरा करता है। और पढें: Adobe ने स्टूडेंट्स को दिया खास तोहफा, ये AI फीचर किया लॉन्च, अब फ्री में बनाएं स्टडी मटेरियल
Today we’re introducing Muse Spark, our most powerful model yet, giving you a faster and smarter Meta AI. और पढें: MSI Raider 18 Max HX और MSI Prestige 13 AI+ लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
Muse Spark currently powers the Meta AI app and website and will be rolling out to @whatsapp, @Instagram, @facebook, @messenger, and AI glasses in the coming weeks.…
— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 8, 2026
इस एआई मॉडल की खूबी है कि यह ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करके उनके इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल बना सकता है। इसके साथ यह हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देता है। बता दें कि कंपनी ने इसके लिए 1000 से ज्यादा डॉक्टर के साथ मिलकर काम किया है। इसे AI stack के तहत बनाया गया है, जिसने इसे अन्य एआई मॉडल की तुलना में बेहतर साबित किया है।
कंपनी का कहना है कि इस मॉडल का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके आने से जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। भविष्य में इससे अधिक स्मार्ट व इंटेलिजेंट एआई मॉडल देखने को मिलेंगे।
मेटा का लेटेस्ट Muse Spark मॉडल Meta AI और Meta AI ऐप पर उपलब्ध है, जहां से इसके उपयोग किया जा सकता है। चुनिंदा यूजर्स के लिए मॉडल का प्राइवेट API प्रीव्यू भी अवेलेबल है। आने वाले दिनों में इसका सपोर्ट व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में मिलेगा।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information