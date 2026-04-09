Meta लेकर आया अब तक का सबसे स्मार्ट AI मॉडल, सेकेंडों में करेगा मुश्किल टास्क पूरा

Meta ने AI क्षेत्र में अपने कदम मजबूत करने के लिए खास एआई मॉडल लॉन्च किया है। यह Muse Spark है, जिसे कंपनी की Superintelligence Labs ने तैयार किया है। इसकी खूबी है कि यह एक साथ कई सारे टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के साथ इमेज बना सकता है। इसके जरिए चुटकियों में मुश्किल-से-मुश्किल सवालों को हल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल हर काम को आसान बनाने के साथ हमें आधुनिक भविष्य की ओर ले जाएगा। और पढें: X का नया ऑटो ट्रांसलेशन फीचर क्या है और यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा?

क्या है Muse Spark ?

कंपनी के मुताबिक, Muse Spark एडवांस एआई मॉडल है। यह Muse सीरीज का हिस्सा है। इसे खासतौर पर कठिन टास्क को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें विजुअल चेन-ऑफ-थॉट रीसिंग और मल्टी एजेंट जैसे टूल दिए गए हैं। इनके साथ मॉडल में Contemplating Mode भी दिया गया है। इसके एक्टिव होने पर मॉडल एक साथ कई टूल का इस्तेमाल करके टास्क को पूरा करता है। और पढें: Adobe ने स्टूडेंट्स को दिया खास तोहफा, ये AI फीचर किया लॉन्च, अब फ्री में बनाएं स्टडी मटेरियल

इस एआई मॉडल की खूबी है कि यह ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करके उनके इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल बना सकता है। इसके साथ यह हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देता है। बता दें कि कंपनी ने इसके लिए 1000 से ज्यादा डॉक्टर के साथ मिलकर काम किया है। इसे AI stack के तहत बनाया गया है, जिसने इसे अन्य एआई मॉडल की तुलना में बेहतर साबित किया है।

कंपनी का कहना है कि इस मॉडल का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके आने से जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। भविष्य में इससे अधिक स्मार्ट व इंटेलिजेंट एआई मॉडल देखने को मिलेंगे।

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कहां है अवेलेबल ?

मेटा का लेटेस्ट Muse Spark मॉडल Meta AI और Meta AI ऐप पर उपलब्ध है, जहां से इसके उपयोग किया जा सकता है। चुनिंदा यूजर्स के लिए मॉडल का प्राइवेट API प्रीव्यू भी अवेलेबल है। आने वाले दिनों में इसका सपोर्ट व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में मिलेगा।