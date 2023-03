Realme के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ (Madhav Sheth) ने नई जिम्मेदारी मिलने की घोषणा कर दी है। दरअसल, सेठ को कंपनी के बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ग्लोबल का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो माधव सेठ ने रियलमी इंडिया हेड के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब कंपनी इस पद के लिए नए एक्सीक्यूटिव की तलाश कर रही है। Also Read - Realme GT Neo 5 SE की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, दमदार फीचर के साथ इस दिन लेगा मार्केट में एंट्री

Exciting news! I'm thrilled to announce that I've accepted a new role as VP for Business and Corporate Strategy (Global). Excited to take this opportunity and contribute to company's success.

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) March 24, 2023