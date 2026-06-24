LPG Scam: देशभर में अब भी एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। अब भी लोगों के घर गैस सिलेंडर की डिलीवरी में वक्त लग रहा है। इसके अलावा, सरकार भी गैस को लेकर नए-नए नियम जारी कर रही है। हाल ही में जानकारी मिली थी कि सरकारी नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई से बिना E-KYC वाले यूजर्स को एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्सिडी कराना चाहते हैं, तो आपको 30 जून तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, इन्हीं सब नियमों के बीच अब स्कैमर्स एक बार फिर मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जी हां, इसी तरह के स्कैम को रोकने के लिए अब Indian Oil कंपनी ने अपने ग्राहकों को Alert जारी किया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: खुशखबरी! PNG लेने के बाद भी LPG कनेक्शन नहीं होगा बंद, Transfer Voucher से दोबारा कनेक्शन ऐसे करें अप्लाई

Indian Oil ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक एजवाइजरी जारी की है। इस एजवाइजरी के जरिए उन्होंने अपने यूदर्स को स्कैमर्स से सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल, इन दिनों कुछ स्कैमर्स खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर प्रतिनिध बताकर ग्राहकों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और पढें: LPG सिलेंडर बुक करते वक्त नहीं आ रहा OTP, न लें टेंशन, इन सेटिंग से करें समस्या ठीक

Your trust is invaluable. Don’t let fraudsters take advantage of it. We have been made aware of instances where unauthorized individuals are approaching prospective LPG customers and seeking money for new connections and related services. We urge customers to remain vigilant,… pic.twitter.com/cjObMnnhoZ — Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 23, 2026



ग्राहकों को कॉल या फिर मैसेज करके स्कैमर्स कहते हैं कि नया गैस कनेक्शन जारी करने के लिए उन्हें अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। सिर्फ नया गैस कनेक्शन ही नहीं बल्कि E-KYC या फिर सब्सिडी एक्टिवेट कराने जैसे कामों को लेकर भी लोगों को ठगा जा रहा है। स्कैमर्स आपको कॉल करके व व्हाट्सऐप मैसेज एक्स्ट्रा पेमेंट करने को कहेंगे। इसके लिए वो आपको मैसेज के जरिए फेक QR कोड भेजकर पेमेंट करने को कहेंगे। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पैसे स्कैमर्स को अमाउंट में पहुंच जाते हैं और आपको किसी तरह की सर्विस प्राप्त नहीं होती।

Fake QR को कैसे पहचाने?

फेक QR को पहचानने के लिए आपको कोड के प्रीव्यू लिंक को ध्यान से देखना होगा। इसमें क्यूआर कोड का लिंक https:// से शुरू होना चाहिए। company-official.com या फिर company.com से शुरू होने वाले कोड पर आपको भरोसा नहीं करना है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इन लोगों को रहना चाहिए सतर्क

अक्सर नए LPG गैस कनेक्शन लेने वाले लोगों को इस तरह के स्कैम से सावधान रहना चाहिए। ऐसे यूजर्स जल्दी ही स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं और ऑनलाइन विज्ञापन व ऑफर देखकर अपनी कीमती कमाई को गवां देते हैं।