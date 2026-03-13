LPG Cylinder के नाम पर हो रही ठगी, नहीं रहे सावधान, मिनटों में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 13, 2026, 04:41 PM (IST)
ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया में गैस व तेल की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिला है, जिससे अब देश के लोगों को गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर साइबर ठग एलपीजी सिलेंडर के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज और SMS के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और अकाउंट खाली कर रहे हैं। और पढें: Truecaller ने भारत में लॉन्च किया नया 'Family Protection' फीचर, परिवार को स्कैम कॉल से बचाने में करेगा मदद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइबर अपराधी एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की आड़ लेकर लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और SMS का सहारा ले रहे हैं। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए अपराधी सबसे पहले व्हाट्सएप या SMS में ‘Pay Now, Get Gas Tomorrow’ का मैसेज भेजते हैं, जो दिखने में असली लगता है। और पढें: Meta का बड़ा कदम, WhatsApp, Facebook और Messenger पर स्कैमर्स की छुट्टी, लॉन्च हुआ नया सुरक्षा फीचर
जैसे ही कोई यूजर मैसेज पर यकनीक कर जवाब देता है, तब स्कैमर सिलेंडर की जल्दी डिलीवरी करने का लालच देते हैं और एडवांस पेमेंट करने के लिए कहते हैं। इसके लिए वे मैलिशियस लिंक भेजते हैं, जिसपर टैप करते ही सारा पैसे जालसाज के अकाउंट तक पहुंच जाता है। और पढें: e-PAN कार्ड के नाम पर आ रहा खतरनाक फर्जी ईमेल, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, जानें क्या करें
इस स्कैम को ध्यान में रखकर सरकार, पुलिस प्रशासन से लेकर एक्सपर्ट्स व गैस कंपनियों तक ने अलर्ट जारी कर फर्जी मैसेज को इग्नोर करने की सलाह दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैस कंपनियां बुकिंग के वक्त कभी पेमेंट नहीं मांगती हैं और न ही डिलीवरी को लेकर मैसेज भेजती हैं। यदि आपके पास गैस की जल्दी डिलीवरी से जुड़ा मैसेज आता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें।
LPG सिलेंडर की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफ़वाह साइबर ठगों द्वारा बुना गया एक झांसा है
इस तरह के किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें#DPUpdates #CyberScam#LPGCrises#LPGBlackMarketing pic.twitter.com/Dxt7xGM0HG
— Delhi Police (@DelhiPolice) March 12, 2026
दिल्ली पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यदि कोई आपको पेट्रोल या एलपीजी के नाम पर पेमेंट के लिए लिंक भेज रहा है, तो भूलकर भी उस लिंक पर टैप न करें। ऐसे मैसेज फर्जी होते हैं। इस तरह के मैसेज से बचकर रहें।
जालसाज मैसेज और एसएमएस के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैस कंपनियों के नकली विज्ञापन बनाकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। ऐसे एड पर भूलकर भी भरोसा न करें।
1. एलपीजी सिलेंडर वाले मैसेज पर भरोसा न करें। गैस बुक करने के लिए कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें।
2. गैस बुक करने के दौरान भूलकर भी अपनी बैंक डिटेल जैसी निजी जानकारी साझा न करें।
3. यदि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत पुलिस के Cyber Cell से संपर्क करें।
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