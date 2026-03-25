comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Apple Ios 26 4 Update Features Ai Playlists New Emojis Apple Music Iphone

iOS 26.4 Update हुआ रिलीज, अब iPhone में मिलेंगे ये जबरदस्त फीचर्स

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.4 अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसमें कई नए और स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 25, 2026, 10:52 AM (IST)

Apple iOS 26.4

photo icon Apple iOS 26.4

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.4 अपडेट रिलीज कर दिया है, जो कई नए और दिलचस्प फीचर्स के साथ आया है। यह अपडेट iOS 26 सीरीज का चौथा बड़ा वर्जन है, जिसे पहली बार सितंबर में लॉन्च किया गया था। इस बार कंपनी ने खासतौर पर म्यूजिक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है हालांकि इस अपडेट में यूजर्स को जिस स्मार्ट Siri के नए वर्जन का इंतजार था, वह अभी शामिल नहीं किया गया है। इसके बावजूद अपडेट में कई ऐसे फीचर्स हैं जो iPhone इस्तेमाल को और मजेदार बना देते हैं। news और पढें: iOS 26.4 Beta अपडेट में आया कमाल का फीचर, CarPlay में जोड़ा AirPlay Video का सपोर्ट

इस अपडेट की सबसे बड़ा खास चीज क्या है?

इस अपडेट की सबसे बड़ा खास चीज Playlist Playground है, जो Apple Music में जोड़ा गया है। यह फीचर AI की मदद से यूजर के मूड या पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ‘रिलैक्सिंग म्यूजिक’ या ‘पार्टी सॉन्ग्स’ जैसा कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो यह खुद से गानों की लिस्ट तैयार कर देगा। इसके साथ ही हर प्लेलिस्ट को एक नाम और डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, फिलहाल यह फीचर बीटा स्टेज में है, लेकिन आने वाले समय में यह और बेहतर हो सकता है। news और पढें: Apple का नया iOS 26.2 अपडेट जल्द होगा लॉन्च, iPhone में मिलेंगे नए लॉक स्क्रीन इफेक्ट्स और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स

Apple Music में और कौन-कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं?

इसके अलावा Apple Music में Concerts डिस्कवरी फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर अपने पसंदीदा कलाकारों के नजदीकी लाइव शो के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अब ऐप आपके सुनने की आदतों के आधार पर नए Artist भी सुझाएगा। एक और खास फीचर Offline Music Recognition है, जो बिना इंटरनेट के भी गानों को पहचान सकता है और बाद में ऑनलाइन होने पर रिजल्ट दिखाता है, साथ ही होम स्क्रीन पर नया Ambient Music विजेट भी दिया गया है, जिसमें Sleep, Chill, Productivity और Wellbeing जैसे मूड के लिए तैयार प्लेलिस्ट मिलती हैं। इसके अलावा एल्बम और प्लेलिस्ट पेज पर फुल-स्क्रीन बैकग्राउंड भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर को ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। news और पढें: WhatsApp के इंटरफेस में हुआ बड़ा बदलाव, Liquid Glass डिजाइन वाला आया अपडेट

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

iOS 26.4 में बाकी नए बदलाव और सुधार क्या हैं?

iOS 26.4 अपडेट में सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बल्कि कई और छोटे लेकिन काम के फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। यूजर्स को 8 नए इमोजी मिले हैं, जिनमें Orca, Trombone, Ballet Dancer और Distorted Face जैसे ऑप्शन शामिल हैं। एक्सेसिबिलिटी के लिए Reduce Bright Effects सेटिंग दी गई है, जिससे स्क्रीन पर फ्लैश कम होंगे। सबटाइटल और कैप्शन कंट्रोल को भी बेहतर और आसान बनाया गया है। इसके अलावा Freeform ऐप में नए इमेज एडिटिंग टूल्स, रिमाइंडर को Urgent मार्क करने का ऑप्शन और कीबोर्ड टाइपिंग में सुधार भी किया गया है।