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Dhurandhar 2 फ्री देखने का है मन? WhatsApp Scam से रहें सावधान, वरना अकाउंट होगा खाली

Dhurandhar 2 फिल्म आज सिनेमाघर में रिलीज हो गई है। इंटरनेट पर कई लिंक वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे Dhurandhar 2 फिल्म को HD क्वालिटी में डाउनलोड करके देख सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Mar 19, 2026, 03:22 PM (IST)

Dhurandhar 2

photo icon Dhurandhar 2 WhatsApp Scam

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Dhurandhar 2 online WhatsApp scam: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (Dhurandhar The Revenge) का फैन्स के बीच जबरदस्त क्रेज है। लंबे इंतजार के बाद फाइनली फिल्म का सीक्वल बड़े पर्दे पर आज 19 मार्च को रिलीज हो गया है। डाय हार्ट फैन्स ने फिल्म की टिकट एडवांस में ही बुक करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है और कई फैन्स इसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं, कुछ फैन्स ऐसे भी हैं जो घर बैठे मुफ्त में फिल्म को इन्जॉय करना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हें फैन्स में से एक हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। जी हां, धुरंधर के क्रेज को देखते हुए ऑनलाइन स्कैमर्स पूरी तरह से एक्टिव हैं और नए-नए स्कैम्स लाकर मासूम बॉलीवुड लवर्स को अपने झांसे में फंसाने की तैयारी कर रही है। news और पढें: WhatsApp Voice और Video कॉल में आ रहा नया Noise Cancellation, कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा शानदार!

इंटरनेट पर कई लिंक वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे Dhurandhar 2 फिल्म को HD क्वालिटी में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे ही मलिशियस लिंक्स को अब स्कैमर्स WhatsApp पर मैसेज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप मूवी देखने के लिए उत्सुक हैं और आपके पास इस तरह का Dhurandhar 2 HD print download Link नाम से कोई मैसेज आता है, तो आपको उस पर क्लिक करने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। यह एक मलिशियल लिंक भी हो सकता है, जो कि आपका पर्सनल डेटा चोरी करने से साथ-साथ आपके बैंक अकाउंट में जमा मेहनत की कमाई को भी साफ कर सकता है। news और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कुछ लोगों को व्हाट्सऐप पर धुंरधर 2 का फेक मैसेज प्राप्त हो रहा है, जिसमें लिखा है- news और पढें: WhatsApp ला रहा नया Guest Chats फीचर, व्हाट्सऐप अकाउंट न होने पर भी होगी चैटिंग

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कैसे काम करता है WhatsApp scam?

इस तरह के WhatsApp scam में आपको एक मैसेज मिलेगा, जिसमें एक लिंक मौजूद होता है। कई बार स्कैमर्स लिंक में मैलवेयर डालकर भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो सकता है.. आपका डेटा चोरी हो सकता है। वहीं, कई बार इस तरह के लिंक आपको फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं, जहां आपके रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए निजी डिटेल्स मांगी जाती है, जिसमें आपका नाम, आईडी, फोन नंबर, कार्ड डिटेल्स व पासवर्ड आदि डालने को कहा जाता है। इन साइट पर आपको फेक पॉप-अप भी मिल सकता है, जहां क्लिक करके आप Dhurandhar 2 फिल्म को फ्री में देख सकते हैं।

Dhurandhar 2 की बुकिंग स्कैम

फिल्म रिलीज से पहले Dhurandhar 2 की बुकिंग को लेकर स्कैम देखा जा रहा था।। इस स्कैम में यूजर्स को फ्री टिकट का झांसा देकर फंसाने की कोशिश की जा रही थी। फ्री टिकट के बाद अब फ्री में मूवी देखने वाला स्कैम लोगों को अपना निशाना बना रहा है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Dhurandhar 2 कब रिलीज हो रही है?

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Dhurandhar 2 भारत में 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।