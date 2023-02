Road to Valor Empires: Krafton भारत में जल्द लॉन्च करेगी नया गेम, आ गया टीजर

PUBG और BGMI (बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया) जैसे गेम्स बनाने वाली कंपनी Krafton जल्द ही भारत में एक नया मोबाइल गेम लॉन्च करेगी। Krafton India, इसके CEO सीन सोहन और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पर नया टाइटल Road to Valor Empires टीज किया गया है। गेम को ड्रीमोशन ने डेवलप किया गया है, जिसे क्राफ्टन ने 2021 में अधिग्रहित किया था।

पहले से ही भारत में ड्रीमोशन कुछ गेम अवेलेबल हैं, जैसे कि Ronin: The Last Samurai, Road to Valour: World War II और GunStrider: Tap Strike शामिल हैं।

ड्रीमोशन ने पिछले कुछ महीनों में Road to Valor Empires को अपने यूट्यूब चैनल पर कई बार टीज किया है। इसका ऑफिशियल ट्रेलर मई 2022 में रिलीज किया गया था। ऑफिशियल Google Play डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस गेम में यूजर्स को एथेना (युद्ध की देवी), ओडिन (एसगार्ड किंग), मेडुसा, मोनिकोर, एच्लीस जैसे कैरेक्टर चुनने का ऑप्शन होगा।

Road to Valor Empires

यह गेम द एज ऑफ एम्पायर्स से इंसपायर्ड लगता है। कंपनी का कहना है कि Road to Valor Empires एक रीयल-टाइम गेम है जहां आप “पौराणिक देवताओं, जानवरों और नायकों को चुनते हुए” दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। गेम मेकर के मुताबिक यह गेम Google Play पर मुफ्त में डाउनलोड और खेला जा सकता है। हालांकि कुछ इन-गेम आइटम्स को पैसे देकर खरीदना होगा। यदि प्लेयर इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वो डिवाइस सेटिंग में इन-ऐप शॉपिंग को ब्लॉक कर सकते हैं।

जैसा कि नाम से पता चलता है, Road to Valor Empires में दूसरे विश्व युद्ध के लिए कुछ समानताएं हो सकती हैं। यह एक रीयल-टाइम गेम भी है जहां आप सेकेंड वर्ल्ड वार के जनरल के रूप में दुनिया भर के ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं।

Krafton की सबसे पॉपुलर PUBG फ्रेंचाइजी और BGMI (बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया) सुरक्षा कारणों से Android स्मार्टफोन और iPhone पर खेलने के लिए उपलब्ध रहते हैं। हालांकि इन दोनों गेम्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है।