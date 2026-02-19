India AI Impact Summit 2026: JioHotstar ने OpenAI के साथ की पार्टनशिप, जल्द मिलेंगे ChatGPT के ये खास फीचर्स

JioHotstar ने India AI Impact Summit के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने OpenAI के साथ पार्टनरशिप कर अपने ऐप में ChatGPT आधारित मल्टीलिंगुअल सर्च फीचर जोड़ने की घोषणा की है। यह नई सुविधा यूजर्स को अपनी पसंद का मैच, फिल्म या शो ढूंढने में पहले से कहीं ज्यादा आसानी होगी। खास बात यह है कि अब यूजर्स सिर्फ कीवर्ड टाइप करने के बजाय सामान्य बातचीत की तरह बोलकर या लिखकर अपनी पसंद बता सकेंगे। कंपनी के अनुसार, यह टूल यूजर्स की भाषा, मूड और संदर्भ को समझकर तुरंत सही कंटेंट दिखाएगा। और पढें: India AI Impact Summit 2026: PM Modi ने AI पर दिया अपना MANAV Vision, कहा AI में भारत को भय नहीं भाग्य दिखता है

कैसे काम करेगा यह नया मल्टीलिंगुअल AI सर्च फीचर

इस पार्टनशिप के तहत JioHotstar App में ChatGPT से पावर्ड एक खास इंटरफेस जोड़ा जाएगा, जिसे OpenAI की API टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। हालांकि दोनों कंपनियों ने टेक्नोलॉजी डिटेल्स शेयर नहीं की हैं लेकिन माना जा रहा है कि इसमें टेक्स्ट जनरेशन के साथ Speech-To-Text औक Text-To-Speech टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी यूजर अपनी बात बोलकर भी सर्च कर सकेंगे और जवाब भी आवाज में पा सकेंगे। यह फीचर कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा, जिससे अलग-अलग राज्यों के लोग अपनी मातृभाषा में कंटेंट खोज पाएंगे। कंपनी इसे ‘Multilingual Cognitive Search’ कह रही है, जो यूजर की सामान्य भाषा और भावनाओं को समझकर बेहतर रिजल्ट देगा। और पढें: MakeMyTrip ने OpenAI से मिलाया हाथ, अब ट्रैवल प्लानिंग होगी सुपर स्मार्ट

मूड और भावना समझकर कंटेंट सुझाएगा AI

JioHotstar ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई यूजर कहे, ‘मेरे बाई-बहन घर आए हैं, हम सब साथ में क्या देखें?’ तो यह AI टूल परिवार के हिसाब से सही फिल्म या शो सुझाएगा। यह फीचर सांस्कृतिक संदर्भ और यूजर की पसंद को समझने की क्षमता रखता है। कंपनी का दावा है कि यह असिस्टेंट सिर्फ पूछी गई चीज ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ा और दिलचस्प कंटेंट भी सुझाएगा। और पढें: T20 World Cup 2026: Jio ने यूजर्स को दिया खास गिफ्ट, फ्री OTT के साथ 4K क्वालिटी में देख पाएंगे लाइव मैच

Add Techlusive as a Preferred Source

यह नई सुविधा सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज तक सीमित नहीं रहेगी

यह नई सुविधा सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाइव स्पोर्ट्स में भी काम करेगी। यूजर लाइव मैच के दौरान खास पल, खिलाड़ी की हाइलाइट्स, स्कोर या किसी स्थिति की जानकारी बातचीत के जरिए तुरंत पा सकेंगे। OpenAI की ओर से Applications की CEO Fidji Simo ने कहा कि यह अनुभव देखने और समझने के तरीके को बदल देगा, जहां यूजर आसानी से देखने से पूछने और जानने तक का सफर तय कर सकेंगे। JioHotstar ने बताया कि इस फीचर की शुरुआत पहले चुनिंदा लाइव और ऑन-डिमांड कंटेंट से होगी और बाद में इसे पूरे प्लेटफॉर्म पर लागू किया जाएगा।