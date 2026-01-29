iPhone 18 सीरीज लॉन्च से पहले ही लीक्स का हिस्सा बनी हुई है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में iPhone 18 की कीमत की जानकारी सामने आई है। वहीं, यह लीक में सामने आई खबर आईफोन 18 का इंतजार करने वाले फैन्स के लिए अच्छी साबित होने वाली है। हमेशा से Apple अपने डिवाइस की कीमत में एक तय सीमा की बढ़ोतरी करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आईफोन 18 फोन को कंपनी और भी ज्यादा कीमत में पेश करने वाली है। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आई जानकारी ने फैन्स की टेंशन थोड़ी कम कर दी है। और पढें: Apple Watch में आया बड़ा हेल्थ अपडेट, अब इन 7 नए देशों में भी मिलेगा BP अलर्ट

iPhone 18 Price Leak

Ming-Chi Kuo ने जानकारी दी है कि Apple कंपनी iPhone 18 की कीमत पिछले साल के मॉडल के समान रख सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी नए आईफोन मॉडल्स को इस साल 2026 के सेकेंड हाफ में पेश कर सकती है। वहीं, आईफोन 18 की कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं किया जाने वाला। माना जा रहा है कि कंपनी बेस मॉडल की कीमत पिछले iPhone 17 मॉडल के समान रखे। हालांकि, स्टोरेज ऑप्शन के साथ-साथ फोन की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल, यह सभी लेटेस्ट लीक में सामने आया है। कंपनी ने इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है। और पढें: AirTag 2 भारत में लॉन्च, गुम हुए कीमती सामान को करेगा ट्रैक, जानें कीमत और खूबियां

iPhone 18 priced like iPhone 17

आपकी जानकारी के लिए बता दें, iPhone 17 को कंपनी ने भारत में 82,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। यह दाम फोन के 256GB स्टोरेज मॉडल का है। माना जा सकता है कि यह दाम आईफोन 18 के बेस मॉडल का हो। और पढें: Apple ने लॉन्च किया नया AirTag, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, तेज आवाज और बेहतर ट्रैकिंग

iPhone 18 Leak specs

iPhone 18 के लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.27 इंच का LTPO डिस्प्ले दिया जाने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, कंपनी फोन में A20 चिप मिल सकती है। साथ ही कंपनी फोन में तीन नए कलर ऑप्शन पेश कर सकती है, जिसमें Burgundy, Brown और purple ऑप्शन शामिल हो सकते हैं।