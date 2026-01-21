iPhone 18 सीरीज लॉन्च को अभी काफी समय है। हालांकि, लॉन्च से पहले सीरीज से जुड़ी विभिन्न तरह की रिपोर्ट्स ऑनलाइन सामने आ रही है। हाल ही में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से जुड़ी डिटेल्स सामने आई थी। वहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट में iPhone 18 के फीचर्स की जानकारी मिली है। रिपोर्ट में आईफोन 18 फोन में डिस्प्ले अपग्रेड, रैम व कलर ऑप्शन जैसे डिटेल्स सामने आई है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: iPhone 18 Pro की वीडियो हुई लीक, सिर्फ कलर ऑप्शन ही नहीं फ्रंट लुक भी होगा इस बार अलग!

iPhone 18 Pro specs leak online

लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो Apple कंपनी iPhone 18 और iPhone Air में कंपनी पिछले मॉडल्स की तरह Dynamic Island देगी। वहीं, कुछ समय पहले iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर कहा गया था कि इन मॉडल्स में कंपनी Dynamic Island नहीं देगी। वहीं, कैप्सूल आकार के कटआउट की जगह कंपनी इन मॉडल्स में पंच-होल कटआउट देने वाली है। और पढें: iPhone 18 Pro की डिस्प्ले में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, लीक में हुआ खुलासा

एप्पल कंपनी कभी अपने आईफोन के लिए RAM को ऑफिशियल नहीं करती है। हालांकि, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी iPhone 18 में 12GB RAM दे सकती है। आपको बता दें, इससे पहले कंपनी ने iPhone 17 मॉडल को 8GB RAM के साथ पेश किया था। वहीं, प्रो मॉडल्स में 12GB RAM दी थी। ऐसे में नए आईफोन में आपको बड़ा रैम अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा, आईफोन 18 सीरीज में कंपनी नए कलर ऑप्शन पेश कर सकती है। इसमें Purple और Burgundy कलर ऑप्शन शामिल होंगे। और पढें: Apple का iPhone 18 Pro और Air 2 हो सकता हैं बहुत महंगा, ये बड़ी वजह आई सामने

साथ ही आईफोन 18 में A20 चिप दी जाने वाली है। वहीं, iPhone 18 Pro मॉडल्स में A20 Pro चिप मिलेगी।

iPhone 18 series launch and expected price

इस साल कंपनी अपने पुराने आईफोन लॉन्च पैटर्न को बदलने वाली है। अभी तक कंपनी हर साल सितंबर में अपनी फ्लैगशिप मॉडल्स को पेश करती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल सितंबर में कंपनी अपने फ्लैगशिप मॉडल iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max व iPhone Fold आदि को लेकर आ सकती है। वहीं, दूसरी ओर iPhone 18 को कंपनी साल 2026 में न लाकर साल 2027 में पेश कर सकती है।