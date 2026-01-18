iPhone 18 Pro सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में एक टिप्सटर ने कथित रूप से इस आईफोन की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में फोन का डिदाइन और कुछ प्रमुख हार्डवेयर फीचर्स की जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो Apple कंपनी अपने नेक्स्ट जनरेशन आईफोन मॉडल्स में कलर, डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा और कुछ इंटरर्नल हिस्सों में अहम बदलाव पेश कर सकती है। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: iPhone 18 Pro की डिस्प्ले में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, लीक में हुआ खुलासा

टिप्सटर Jon Prosser ने Front Page Tech में iPhone 18 Pro की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें फोन का डिजाइन देखने को मिल रहा है। डिजाइन की बात करें, तो इस साल कंपनी फ्रंट डिजाइन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। अभी तक Apple कंपनी अपने सभी आईफोन्स में कैप्सूल आकार का कटआउट देती थी, लेकिन इस साल कंपनी फाइनली इसे छोटा कर सकती है। वीडियो में देखा गया है कि कंपनी आईफोन 18 प्रो में छोटा सिंगल पंच-होल पेश कर सकती है। इसके अलावा, अभी तक सेल्फी कैमरा को स्क्रीन के बीचो-बीच जगह दी जाती थी, लेकिन नए आईफोन के साथ सेल्फी कैमरा को टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर शिफ्ट किया जा सकता है। और पढें: Apple का iPhone 18 Pro और Air 2 हो सकता हैं बहुत महंगा, ये बड़ी वजह आई सामने



फीचर्स की बात करें, तो आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स फोन में कंपनी नेक्स्ट जनरेशन A20 Pro चिप द सकती है। इसके जरिए फोन में कई शानदार परफॉर्मेंस फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी Apple Intelligence के तहत ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स को अपग्रेड कर सकती है।

फोन के डिस्प्ले व बैटरी से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, लीक की मानें, तो कंपनी आईफोन 18 प्रो फोन में भी 6.3 इंच का डिस्प्ले दे सकती है। वहीं, प्रो मैक्स में इसका बड़ा वर्जन मिलेगा। वीडियो के मुताबिक, यह फोन 3 कलर ऑप्शन में दस्तक दे सकता है, जिसमें burgundy, brown और purple ऑप्शन शामिल है।

iPhone 18 Pro लॉन्च टाइमलाइन लीक!

माना जा रहा है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को इस साल सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल की लॉन्चिंग में कंपनी देरी कर सकती है। इस मॉडल को अगले साल 2027 में पेश किया जा सकता है।