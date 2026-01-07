iPhone 16e को कंपनी ने पिछले साल फरवरी महीने में लॉन्च किया था। वहीं, अब कंपनी मार्केट में iPhone 17e को पेश कर सकती है। जी हां, इस फोन से जुड़ी लीक्स सामने आने लगी है। लीक की मानें, तो कंपनी 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देने वाला है। इस फोन में कंपनी Dynamic Island दे सकती है। आपको बता दें, iPhone 16e को कंपनी ने नॉच के साथ पेश किया था। इसके अलावा, आईफोन 17ई फोन में A19 चिप दी जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का रियर कैमरा मिलेगा। इसके साथ 12MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 2026 में Apple मचाएगा तहलका, Foldable iPhone से लेकर iPhone 18 तक ये प्रोडक्ट्स करेगा लॉन्च

iPhone 17e Specifications, Features (Expected)

चीनी टिप्सटर Smart Pikachu ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए iPhone 17e के फीचर्स को लीक किया है। टिप्सटर की मानें, तो Apple कंपनी iPhone 17e का मास प्रोडक्शन CES 2026 के बाद शुरू कर सकती है। यह iPhone 17 सीरीज का लेटेस्ट डिवाइस होने वाला है, जो कि बजट रेंज में दस्तक देगा। यह फोन “lower-priced flagship” सेगमेंट में स्मार्टफोन्स को टक्कर देगा। और पढें: iPhone Air 2 और iPhone 17e की लॉन्च डेट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें पूरी डिटेल

जैसे कि हमने बताया टिप्सटर ने फोन के फीचर्स भी ऑनलाइन लीक कर दिए हैं। लीक की मानें, तो आईफोन 17ई में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें कंपनी “slim island” दे सकती है। यह iPhone 16e की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा। इसके अलावा, आईफोन 17ई के डिस्प्ले में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। कंपनी आईफोन 17 के इस मॉडल को A19 चिप के साथ पेश करेगी, जो कि आईफोन 17 में भी मौजूद है। और पढें: iPhone 17e फोन के अहम फीचर्स लीक, लॉन्चिंग भी हुई रिवील

फिलहाल, कंपनी ने इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी रिवील नहीं की है। हालांकि, पुरानी लीक रिपोर्ट्स का रूख करें तो कंपनी इस फोन को मई महीने में दस्तक दे सकती है। साथ ही फोन में फोटोग्राफी के लिए सिंगल 48MP का प्राइमरी कैमरा दे सकती है। सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा मिलेगा।

iPhone 16e Price

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने iPhone 16e फोन को पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया था। इस फोन को कंपन ने 59,900 रुपये की कीमत में पेश किया था, जो कि फोन के 128GB स्टोरेज मॉडल का दाम है।