iPhone 15 Pro Max के कैमरे में होगा बड़ा बदलाव, नई डिटेल लीक

Apple iPhone 15 Pro Max की कैमरा डिटेल एक बार फिर से लीक हुई है। इस बार फोन में मिलने वाले सभी सेंसर की जानकारियां सामने आई हैं। iPhone 15 Series को इस साल सितंबर में उतारा जा सकता है। पिछले साल एप्पल ने iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के डिस्प्ले में बड़ा बदलाव किया था। पहली बार अमेरिकी कंपनी ने अपने स्मार्टफोन के ट्रेडिशनल नॉच की जगह डायनैमिक आइलैंड फीचर दिया था, जिसमें नोटिफिकेशन, म्यूजिक आदि को एक्सेस किया जा सकता है। Also Read - Apple iPhone 15 Pro Max की नई लीक, मिलेगा जबरदस्त कैमरा

अपकमिंग iPhone 15 Pro Max के कैमरा में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल इस बार फोन में पहली बार पेरीस्कोप लेंस इस्तेमाल करेगा। आइए, जानते हैं iPhone 15 Pro Max के कैमरा फीचर्स के बारे में… Also Read - iPhone 15 को लेकर बड़ा खुलासा, मिलेगा बड़ा डिस्प्ले और बेहतर Dynamic Island

Ice Universe ने अपकमिंग iPhone 15 Pro Max का कैमरा सेंसर लीक किया है। अपने पोस्ट में टिप्स्टर ने iPhone 11 Pro से लेकर iPhone 15 Pro तक के कैमरा सेंसर की डिटेल शेयर की है। साथ ही, उन सभी कैमरा सेंसर में होने वाले अंतर को भी बताया है। टिप्स्टर के मुताबिक, iPhone 15 Pro Max में 1 इंच का Sony IMX903 सेंसर मिलेगा, जिसका अपर्चर 1.14 हो सकता है। इस बार एप्पल अपने कैमरा सेंसर को पिछले सभी मॉडल के मुकाबले बेहतर बनाएगा। इसका कैमरा सेंसर ज्यादा एडवांस और स्टेबल होगा। Also Read - iPhone 15 Pro Max की नई डिटेल लीक, मिलेगा LG का पेरीस्कोप लेंस!

The iPhone’s main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 “.

iPhone 15 Pro Max :IMX903,≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro:12MP,IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro:12MP, IMX603,1/1.78

iPhone 11 Pro:12MP, IMX503, 1/2.55

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023