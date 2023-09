iPhone 15 सीरीज की बिक्री भारत में 22 सितंबर से शुरू हो गई है। इससे पहले आईफोन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लाइव थी। नए आईफोन को लेकर यूजर्स के बीच गजब का क्रेज देखने को मिला। 22 सितंबर शुक्रवार के दिन दिल्ली और मुंबई के Apple Stores के बाहर खरीदारों की लंबी-लंबी कतारे देखे को मिली थी। नए आईफोन के प्रति ग्राहकों की दीवानगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आईफोन के कुछ ऐसे भी दीवाने हैं, जो समय पर डिलीवरी न होने पर ऐसे आग-बबूला हुए कि उन्होंने स्टोर स्टाफ की ही पिटाई शुरू कर दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

यह मामला उत्तरी दिल्ली के रूप नगर का है। निरंकारी कॉलोनी के दो शख्स जसकीरत सिंह और मनदीप सिंह ने बंग्लो रोड स्थित Croma Center से iPhone 15 की बुकिंग की हुई थी। उन्हें कहा गया था कि उन्हें उनका आईफोन 15 मॉडल 22 सितंबर को मिल जाएगा। 22 सितंबर को वे दोनों क्रोमा सेंटर पहुंचे, लेकिन तब-तक आईफोन 15 शोरुम में डिलीवर नहीं हुए थे। स्टोर स्टाफ ने जब दोनों को बताया कि अभी आईफोन 15 स्टोर में नहीं आए हैं, तो यह सुनते ही दोनों शख्स स्टोर स्टाफ से भिड़ गए और बहस के बाद मारपीट शुरू कर दी।

#WATCH | Delhi Police took legal action against the customers after a scuffle broke out between customers and mobile shop employees after an alleged delay in supplying iPhone 15 to him in the Kamla Nagar area of Delhi

